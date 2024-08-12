Рейтинг@Mail.ru
Житель Тюменской области потратил 500 рублей и разбогател на миллионы - РИА Новости, 12.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 12.08.2024 (обновлено: 16:27 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/rossiya-1965752023.html
Житель Тюменской области потратил 500 рублей и разбогател на миллионы
Житель Тюменской области потратил 500 рублей и разбогател на миллионы - РИА Новости, 12.08.2024
Житель Тюменской области потратил 500 рублей и разбогател на миллионы
Житель Тюменской области выиграл в лотерею 33,6 миллиона рублей, сообщили в "Столото". РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T16:21
2024-08-12T16:27
общество
тюменская область
магнитогорск
столото
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750285328_0:235:2500:1641_1920x0_80_0_0_a34f73c2cd113fa36c2e89b15e8819fd.jpg
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Житель Тюменской области выиграл в лотерею 33,6 миллиона рублей, сообщили в "Столото"."Герой из Тюменской области выиграл суперприз "Спортлото "5 из 36" — 33 646 052 рубля", — говорится в паресс-релизе.Отмечается, что выигрышную комбинацию победитель составил на мобильном сайте и заплатил за многотиражный билет 500 рублей.Ранее житель Магнитогорска выиграл в числовую лотерею "Спортлото "4 из 20", сумма выигрыша составила 607 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240101/stoloto-1919376901.html
тюменская область
магнитогорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750285328_0:0:2500:1875_1920x0_80_0_0_add67aa4614b226eb53e6c4cd1776cff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, тюменская область, магнитогорск, столото
Общество, Тюменская область, Магнитогорск, Столото
Житель Тюменской области потратил 500 рублей и разбогател на миллионы

Столото: житель Тюменской области выиграл в лотерею более 33 миллионов рублей

© РИА Новости / Александр АндреевВид на набережную Тюмени и мост Влюбленных
Вид на набережную Тюмени и мост Влюбленных - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Александр Андреев
Вид на набережную Тюмени и мост Влюбленных. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Житель Тюменской области выиграл в лотерею 33,6 миллиона рублей, сообщили в "Столото".
"Герой из Тюменской области выиграл суперприз "Спортлото "5 из 36" — 33 646 052 рубля", — говорится в паресс-релизе.
Отмечается, что выигрышную комбинацию победитель составил на мобильном сайте и заплатил за многотиражный билет 500 рублей.
Ранее житель Магнитогорска выиграл в числовую лотерею "Спортлото "4 из 20", сумма выигрыша составила 607 миллионов рублей.
Билеты Русского лото - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
Житель Тюмени стал третьим в истории лотерейным миллиардером в России
1 января, 16:37
 
ОбществоТюменская областьМагнитогорскСтолото
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала