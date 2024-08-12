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Житель Тюменской области потратил 500 рублей и разбогател на миллионы
Житель Тюменской области потратил 500 рублей и разбогател на миллионы - РИА Новости, 12.08.2024
Житель Тюменской области потратил 500 рублей и разбогател на миллионы
Житель Тюменской области выиграл в лотерею 33,6 миллиона рублей, сообщили в "Столото". РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T16:21
2024-08-12T16:21
2024-08-12T16:27
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Житель Тюменской области выиграл в лотерею 33,6 миллиона рублей, сообщили в "Столото"."Герой из Тюменской области выиграл суперприз "Спортлото "5 из 36" — 33 646 052 рубля", — говорится в паресс-релизе.Отмечается, что выигрышную комбинацию победитель составил на мобильном сайте и заплатил за многотиражный билет 500 рублей.Ранее житель Магнитогорска выиграл в числовую лотерею "Спортлото "4 из 20", сумма выигрыша составила 607 миллионов рублей.
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общество, тюменская область, магнитогорск, столото
Общество, Тюменская область, Магнитогорск, Столото
Житель Тюменской области потратил 500 рублей и разбогател на миллионы
Столото: житель Тюменской области выиграл в лотерею более 33 миллионов рублей