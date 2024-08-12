https://ria.ru/20240812/rossiya-1965728512.html

Противник пытается запугать россиян и посеять рознь, заявил Путин

Противник пытается запугать россиян и посеять рознь, заявил Путин - РИА Новости, 12.08.2024

Противник пытается запугать россиян и посеять рознь, заявил Путин

Противник пытается посеять рознь, запугать россиян и разрушить единство и сплоченность, нанеся удар по внутриполитической ситуации, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T15:12

2024-08-12T15:12

2024-08-12T15:13

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Противник пытается посеять рознь, запугать россиян и разрушить единство и сплоченность, нанеся удар по внутриполитической ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в понедельник проводит оперативное совещание по ситуации в приграничных регионах РФ с участием представителей силового блока. "Одна из очевидных целей противника - посеять рознь, раздоры, запугать людей, разрушить единство, сплоченность российского общества, то есть нанести удар по внутриполитической ситуации", - сказал президент.

https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф