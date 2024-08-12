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Противник пытается запугать россиян и посеять рознь, заявил Путин - РИА Новости, 12.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:12 12.08.2024 (обновлено: 15:13 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/rossiya-1965728512.html
Противник пытается запугать россиян и посеять рознь, заявил Путин
Противник пытается запугать россиян и посеять рознь, заявил Путин - РИА Новости, 12.08.2024
Противник пытается запугать россиян и посеять рознь, заявил Путин
Противник пытается посеять рознь, запугать россиян и разрушить единство и сплоченность, нанеся удар по внутриполитической ситуации, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T15:12
2024-08-12T15:13
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Противник пытается посеять рознь, запугать россиян и разрушить единство и сплоченность, нанеся удар по внутриполитической ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в понедельник проводит оперативное совещание по ситуации в приграничных регионах РФ с участием представителей силового блока. "Одна из очевидных целей противника - посеять рознь, раздоры, запугать людей, разрушить единство, сплоченность российского общества, то есть нанести удар по внутриполитической ситуации", - сказал президент.
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россия, владимир путин, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Противник пытается запугать россиян и посеять рознь, заявил Путин

Путин: противник пытается посеять рознь, запугать россиян и разрушить единство

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит оперативное совещание
Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Противник пытается посеять рознь, запугать россиян и разрушить единство и сплоченность, нанеся удар по внутриполитической ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в понедельник проводит оперативное совещание по ситуации в приграничных регионах РФ с участием представителей силового блока.
"Одна из очевидных целей противника - посеять рознь, раздоры, запугать людей, разрушить единство, сплоченность российского общества, то есть нанести удар по внутриполитической ситуации", - сказал президент.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
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