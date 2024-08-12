https://ria.ru/20240812/rossiya-1965728512.html
Противник пытается запугать россиян и посеять рознь, заявил Путин
Противник пытается запугать россиян и посеять рознь, заявил Путин - РИА Новости, 12.08.2024
Противник пытается запугать россиян и посеять рознь, заявил Путин
Противник пытается посеять рознь, запугать россиян и разрушить единство и сплоченность, нанеся удар по внутриполитической ситуации, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T15:12
2024-08-12T15:12
2024-08-12T15:13
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Противник пытается посеять рознь, запугать россиян и разрушить единство и сплоченность, нанеся удар по внутриполитической ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в понедельник проводит оперативное совещание по ситуации в приграничных регионах РФ с участием представителей силового блока. "Одна из очевидных целей противника - посеять рознь, раздоры, запугать людей, разрушить единство, сплоченность российского общества, то есть нанести удар по внутриполитической ситуации", - сказал президент.
https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, владимир путин, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Противник пытается запугать россиян и посеять рознь, заявил Путин
Путин: противник пытается посеять рознь, запугать россиян и разрушить единство
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Противник пытается посеять рознь, запугать россиян и разрушить единство и сплоченность, нанеся удар по внутриполитической ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в понедельник проводит оперативное совещание по ситуации в приграничных регионах РФ с участием представителей силового блока.
"Одна из очевидных целей противника - посеять рознь, раздоры, запугать людей, разрушить единство, сплоченность российского общества, то есть нанести удар по внутриполитической ситуации", - сказал президент.