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Google ввел жесткое ограничение для части россиян, узнали СМИ
Google ввел жесткое ограничение для части россиян, узнали СМИ - РИА Новости, 12.08.2024
Google ввел жесткое ограничение для части россиян, узнали СМИ
Сервис контекстной рекламы Google AdSense принял решение отключить учетные записи российских пользователей, пишет 3dnews со ссылкой на заявление компании. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T14:33
2024-08-12T14:33
2024-08-12T17:36
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Сервис контекстной рекламы Google AdSense принял решение отключить учетные записи российских пользователей, пишет 3dnews со ссылкой на заявление компании."Мы деактивируем все аккаунты AdSense, страной местоположения которых указана Россия. Это означает, что получать доход от монетизации через такие аккаунты будет нельзя", — говорится в сообщении.Отмечается, что блогерам, размещавшим контент на YouTube, плату за июль выплатят в промежуток между 21 и 26 августа, если в аккаунте не приостановлено получение платежей и достигнуты пороги оплаты.Отмечается, что с 2022 года Google отключил показ рекламы на территории России и запретил создание новых учетных записей россиянами.
https://ria.ru/20240802/google-1963760658.html
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технологии, россия, google, youtube
Технологии, Россия, Google, YouTube
Google ввел жесткое ограничение для части россиян, узнали СМИ
3dnews: Google полностью отключил монетизацию российским YouTube-блогерам