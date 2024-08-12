Россия надеется, что МАГАТЭ быстро даст оценку по итогам инспекции ЗАЭС
Устинов: Россия надеется, что МАГАТЭ быстро даст оценку по итогам инспекции ЗАЭС
© Кадр видео из соцсетейПожар на ЗАЭС
© Кадр видео из соцсетей
Пожар на ЗАЭС
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Россия надеется, что МАГАТЭ достаточно быстро даст оценку по итогам инспекции места атаки объекта на территории Запорожской АЭС, заявил и.о. постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов в эфире телеканала "Россия-24".
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"Соответствующие заявления должны быть со стороны МАГАТЭ по итогам инспекции. Когда это может быть, сказать сложно, но мы надеемся, что это будет сделано достаточно быстро", - сказал Устинов.
Он пояснил, что для того, чтобы дать оценку ситуации, экспертам МАГАТЭ, находящимся на станции, необходим доступ к месту удара дрона, к градирне, и (чтобы) "агентство поставило этот вопрос с самого начала".
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"Сегодня доступ был предоставлен, об этом заявила пресс-служба ЗАЭС и подтвердили в секретариате МАГАТЭ. Теперь у агентства есть все необходимые данные, которые секретариат получит от экспертов, посетивших место удара. Есть возможность провести независимую оценку и сделать выводы, в том числе назвать виновную сторону", - добавил Устинов.
Ранее в "Росатоме" сообщили, что в результате двух прямых ударов ударных беспилотников ВСУ вечером 11 августа серьезно повреждена одна из градирен Запорожской АЭС - объект охладительной системы станции. Возникший пожар был потушен силами МЧС, угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. В госкорпорации назвали случившееся актом ядерного терроризма. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что на работе АЭС возгорание никак не сказалось. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". Пострадавших нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон в норме. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что опасности для региона в результате пожара на ЗАЭС нет. -0-