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Россия надеется, что МАГАТЭ быстро даст оценку по итогам инспекции ЗАЭС - РИА Новости, 12.08.2024
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15:51 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/rossija-1965743247.html
Россия надеется, что МАГАТЭ быстро даст оценку по итогам инспекции ЗАЭС
Россия надеется, что МАГАТЭ быстро даст оценку по итогам инспекции ЗАЭС - РИА Новости, 12.08.2024
Россия надеется, что МАГАТЭ быстро даст оценку по итогам инспекции ЗАЭС
Россия надеется, что МАГАТЭ достаточно быстро даст оценку по итогам инспекции места атаки объекта на территории Запорожской АЭС, заявил и.о. постоянного... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T15:51
2024-08-12T15:51
россия
запорожская область
магатэ
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Россия надеется, что МАГАТЭ достаточно быстро даст оценку по итогам инспекции места атаки объекта на территории Запорожской АЭС, заявил и.о. постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов в эфире телеканала "Россия-24"."Соответствующие заявления должны быть со стороны МАГАТЭ по итогам инспекции. Когда это может быть, сказать сложно, но мы надеемся, что это будет сделано достаточно быстро", - сказал Устинов.Он пояснил, что для того, чтобы дать оценку ситуации, экспертам МАГАТЭ, находящимся на станции, необходим доступ к месту удара дрона, к градирне, и (чтобы) "агентство поставило этот вопрос с самого начала". "Сегодня доступ был предоставлен, об этом заявила пресс-служба ЗАЭС и подтвердили в секретариате МАГАТЭ. Теперь у агентства есть все необходимые данные, которые секретариат получит от экспертов, посетивших место удара. Есть возможность провести независимую оценку и сделать выводы, в том числе назвать виновную сторону", - добавил Устинов. Ранее в "Росатоме" сообщили, что в результате двух прямых ударов ударных беспилотников ВСУ вечером 11 августа серьезно повреждена одна из градирен Запорожской АЭС - объект охладительной системы станции. Возникший пожар был потушен силами МЧС, угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. В госкорпорации назвали случившееся актом ядерного терроризма. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что на работе АЭС возгорание никак не сказалось. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". Пострадавших нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон в норме. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что опасности для региона в результате пожара на ЗАЭС нет. -0-
https://ria.ru/20240812/zelenskiy-1965742181.html
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россия, запорожская область, магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Запорожская область, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Россия надеется, что МАГАТЭ быстро даст оценку по итогам инспекции ЗАЭС

Устинов: Россия надеется, что МАГАТЭ быстро даст оценку по итогам инспекции ЗАЭС

© Кадр видео из соцсетейПожар на ЗАЭС
Пожар на ЗАЭС - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Кадр видео из соцсетей
Пожар на ЗАЭС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Россия надеется, что МАГАТЭ достаточно быстро даст оценку по итогам инспекции места атаки объекта на территории Запорожской АЭС, заявил и.о. постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов в эфире телеканала "Россия-24".
«
"Соответствующие заявления должны быть со стороны МАГАТЭ по итогам инспекции. Когда это может быть, сказать сложно, но мы надеемся, что это будет сделано достаточно быстро", - сказал Устинов.
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Он пояснил, что для того, чтобы дать оценку ситуации, экспертам МАГАТЭ, находящимся на станции, необходим доступ к месту удара дрона, к градирне, и (чтобы) "агентство поставило этот вопрос с самого начала".
«
"Сегодня доступ был предоставлен, об этом заявила пресс-служба ЗАЭС и подтвердили в секретариате МАГАТЭ. Теперь у агентства есть все необходимые данные, которые секретариат получит от экспертов, посетивших место удара. Есть возможность провести независимую оценку и сделать выводы, в том числе назвать виновную сторону", - добавил Устинов.
Ранее в "Росатоме" сообщили, что в результате двух прямых ударов ударных беспилотников ВСУ вечером 11 августа серьезно повреждена одна из градирен Запорожской АЭС - объект охладительной системы станции. Возникший пожар был потушен силами МЧС, угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. В госкорпорации назвали случившееся актом ядерного терроризма. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что на работе АЭС возгорание никак не сказалось. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". Пострадавших нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон в норме. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что опасности для региона в результате пожара на ЗАЭС нет. -0-
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РоссияЗапорожская областьМАГАТЭЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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