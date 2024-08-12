Белорусские военные уезжают в Россию для участия в учении
Минобороны Белоруссии: военнослужащие ВВС и войск ПВО уезжают в Россию
© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь/TelegramВоеннослужащие Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Белоруссии убывают в Российскую Федерацию для участия в совместном оперативно-тактическом учении с боевой стрельбой
Военнослужащие Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Белоруссии убывают в Российскую Федерацию для участия в совместном оперативно-тактическом учении с боевой стрельбой
МИНСК, 12 авг - РИА Новости. Военнослужащие ВВС и войск ПВО Белоруссии убывают в РФ для участия в совместном оперативно-тактическом учении с боевой стрельбой, сообщает минобороны Белоруссии в Telegram-канале.
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"Военнослужащие Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны убывают в Российскую Федерацию для участия в совместном оперативно-тактическом учении с боевой стрельбой", - сообщает ведомство.
Отмечается, что прямо сейчас личный состав подразделений совершает перелет на борту Ил-76МД. Ранее часть подразделений убыла железнодорожными воинскими эшелонами.
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"В ходе учения, которое пройдет на полигоне "Ашулук", военнослужащие повысят уровень слаженности подразделений, а также отработают новые тактические приемы и способы ведения противовоздушных и воздушных боев", - сообщает минобороны Белоруссии.