https://ria.ru/20240812/rossija-1965720596.html

Белорусские военные уезжают в Россию для участия в учении

Белорусские военные уезжают в Россию для участия в учении - РИА Новости, 12.08.2024

Белорусские военные уезжают в Россию для участия в учении

Военнослужащие ВВС и войск ПВО Белоруссии убывают в РФ для участия в совместном оперативно-тактическом учении с боевой стрельбой, сообщает минобороны Белоруссии РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T14:50

2024-08-12T14:50

2024-08-12T14:53

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МИНСК, 12 авг - РИА Новости. Военнослужащие ВВС и войск ПВО Белоруссии убывают в РФ для участия в совместном оперативно-тактическом учении с боевой стрельбой, сообщает минобороны Белоруссии в Telegram-канале."Военнослужащие Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны убывают в Российскую Федерацию для участия в совместном оперативно-тактическом учении с боевой стрельбой", - сообщает ведомство.Отмечается, что прямо сейчас личный состав подразделений совершает перелет на борту Ил-76МД. Ранее часть подразделений убыла железнодорожными воинскими эшелонами. "В ходе учения, которое пройдет на полигоне "Ашулук", военнослужащие повысят уровень слаженности подразделений, а также отработают новые тактические приемы и способы ведения противовоздушных и воздушных боев", - сообщает минобороны Белоруссии.

https://ria.ru/20240629/belorussiya-1956309979.html

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космос - риа наука, белоруссия, россия, ил-76мд