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Белорусские военные уезжают в Россию для участия в учении - РИА Новости, 12.08.2024
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14:50 12.08.2024 (обновлено: 14:53 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/rossija-1965720596.html
Белорусские военные уезжают в Россию для участия в учении
Белорусские военные уезжают в Россию для участия в учении - РИА Новости, 12.08.2024
Белорусские военные уезжают в Россию для участия в учении
Военнослужащие ВВС и войск ПВО Белоруссии убывают в РФ для участия в совместном оперативно-тактическом учении с боевой стрельбой, сообщает минобороны Белоруссии РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T14:50
2024-08-12T14:53
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МИНСК, 12 авг - РИА Новости. Военнослужащие ВВС и войск ПВО Белоруссии убывают в РФ для участия в совместном оперативно-тактическом учении с боевой стрельбой, сообщает минобороны Белоруссии в Telegram-канале."Военнослужащие Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны убывают в Российскую Федерацию для участия в совместном оперативно-тактическом учении с боевой стрельбой", - сообщает ведомство.Отмечается, что прямо сейчас личный состав подразделений совершает перелет на борту Ил-76МД. Ранее часть подразделений убыла железнодорожными воинскими эшелонами. "В ходе учения, которое пройдет на полигоне "Ашулук", военнослужащие повысят уровень слаженности подразделений, а также отработают новые тактические приемы и способы ведения противовоздушных и воздушных боев", - сообщает минобороны Белоруссии.
https://ria.ru/20240629/belorussiya-1956309979.html
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космос - риа наука, белоруссия, россия, ил-76мд
Космос - РИА Наука, Белоруссия, Россия, Ил-76МД
Белорусские военные уезжают в Россию для участия в учении

Минобороны Белоруссии: военнослужащие ВВС и войск ПВО уезжают в Россию

© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь/TelegramВоеннослужащие Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Белоруссии убывают в Российскую Федерацию для участия в совместном оперативно-тактическом учении с боевой стрельбой
Военнослужащие Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Белоруссии убывают в Российскую Федерацию для участия в совместном оперативно-тактическом учении с боевой стрельбой - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь/Telegram
Военнослужащие Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Белоруссии убывают в Российскую Федерацию для участия в совместном оперативно-тактическом учении с боевой стрельбой
Читать ria.ru в
МИНСК, 12 авг - РИА Новости. Военнослужащие ВВС и войск ПВО Белоруссии убывают в РФ для участия в совместном оперативно-тактическом учении с боевой стрельбой, сообщает минобороны Белоруссии в Telegram-канале.
«
"Военнослужащие Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны убывают в Российскую Федерацию для участия в совместном оперативно-тактическом учении с боевой стрельбой", - сообщает ведомство.
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Отмечается, что прямо сейчас личный состав подразделений совершает перелет на борту Ил-76МД. Ранее часть подразделений убыла железнодорожными воинскими эшелонами.
«
"В ходе учения, которое пройдет на полигоне "Ашулук", военнослужащие повысят уровень слаженности подразделений, а также отработают новые тактические приемы и способы ведения противовоздушных и воздушных боев", - сообщает минобороны Белоруссии.
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