https://ria.ru/20240812/rossija-1965643735.html

Специалисты "Роскосмоса" представили комплекс воздушной разведки "Финист"

Специалисты "Роскосмоса" представили комплекс воздушной разведки "Финист" - РИА Новости, 12.08.2024

Специалисты "Роскосмоса" представили комплекс воздушной разведки "Финист"

Специалисты входящего в "Роскосмос" АО "Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина" (НПЦАП) разработали комплекс... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T10:58

2024-08-12T10:58

2024-08-12T11:03

безопасность

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патриот

форум "армия — 2024"

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Специалисты входящего в "Роскосмос" АО "Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина" (НПЦАП) разработали комплекс воздушной разведки "Финист" и представили его на форуме "Армия–2024". "АО "НПЦАП" в инициативном порядке разработало комплекс воздушной разведки "Финист" на основе беспилотного летательного аппарата (БПЛА) типа "летающее крыло", - сообщили журналистам в пресс-службе предприятия. В состав комплекса воздушной разведки "Финист" входят: беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Финист-1КР", целевая нагрузка – гиростабилизированная оптика-электронная система (ГОЭС) с интегрированной видеокамерой видимого спектра и лазерным целеуказателем, а также с ночной тепловизионной видеокамерой, наземная станция управления на базе защищенного планшетного персонального компьютера для управления БПЛА и защищенного планшетного персонального компьютера для управления целевой нагрузкой, и комплектом радиооборудования для передачи/приема телеметрии и видеосигнала, катапульты для запуска (эластичная и пневматическая) и комплект аккумуляторных батарей и зарядных станций, отмечается в пресс-релизе предприятия. Разрабатываемый БПЛА изготовлен из композитных материалов, имеет размах крыла 3,3 метра. При максимальном взлетном весе до 15 килограммов масса полезной нагрузки составляет 3 килограмма. Компоновка винта – тянущая. Двигатель – электрический, бесколлекторный. Аккумуляторные батареи – литий-ионные. "Беспилотник может применяться в качестве средства разведки или корректировщика огня артиллерии на удалении до 60 километров. В варианте оснащения ГОЭС с лазерным целеуказателем способен осуществлять лазерную подсветку целей. При этом скорость полета составляет от 60 до 120 километров в час, протяженность маршрута движения до 300 километров и продолжительность полета 4,5 часа", - указано в сообщении. БПЛА имеет инерциальную навигационную систему с коррекцией по сигналам спутниковых систем GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo и запускается с резиновой катапульты. Время развертывания – 10 минут. Комплекс представлен на форуме "Армия-2024" в рамках выставочного пространства "Роскосмоса". Форум "Армия-2024" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.

https://ria.ru/20240714/drony-1959511556.html

https://ria.ru/20240812/rls-1965593425.html

https://ria.ru/20240812/armiya-1965605118.html

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безопасность, роскосмос, патриот, форум "армия — 2024"