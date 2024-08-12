https://ria.ru/20240812/rogov-1965713614.html

ВС России уничтожили склады ВСУ с боеприпасами в Запорожье, заявил Рогов

ВС России уничтожили склады ВСУ с боеприпасами в Запорожье, заявил Рогов - РИА Новости, 12.08.2024

ВС России уничтожили склады ВСУ с боеприпасами в Запорожье, заявил Рогов

Три крупных склада ВСУ с боеприпасами уничтожено под Ореховым, подконтрольному украинской армии, на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T14:23

2024-08-12T14:23

2024-08-12T14:23

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

владимир рогов

россия

запорожская область

днепр (город)

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Три крупных склада ВСУ с боеприпасами уничтожено под Ореховым, подконтрольному украинской армии, на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "На запорожской линии фронта инициатива полностью в наших руках. На ореховском направлении, в районе Орехова и пригорода уничтожено три крупных склада ВСУ с боеприпасами, что повлияло на обеспечение снарядами вражеской артиллерии", - сказал Рогов агентству. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

запорожская область

днепр (город)

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вооруженные силы украины, владимир рогов, россия, запорожская область, днепр (город), безопасность