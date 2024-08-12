https://ria.ru/20240812/reyting-1965574552.html

Названы регионы – лидеры по качеству автодорог

Названы регионы – лидеры по качеству автодорог - РИА Новости, 12.08.2024

Названы регионы – лидеры по качеству автодорог

Наибольшая доля автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения соответствует нормативным требованиям в Москве, Ханты-Мансийском... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T00:36

2024-08-12T00:36

2024-08-12T00:36

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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Наибольшая доля автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения соответствует нормативным требованиям в Москве, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, Краснодарском крае, наименьшая - в Архангельской, Кировской и Волгоградской областях, свидетельствует исследование РИА Новости. Качество дорог исторически считается если не главной, то одной из важнейших проблем нашей страны. Несмотря на наблюдающуюся положительную динамику в России, почти 50% автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения не отвечают нормативным требованиям. В разных регионах Российской Федерации состояние дорог существенно отличается, что обусловлено многими причинами, в том числе природно-климатическими условиями. Для выявления региональных различий РИА Новости составило рейтинг регионов по качеству дорог. В нем регионы сравнивались по доле автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности соответствующих автомобильных дорог на конец 2023 года. Общие оценки Все автомобильные дороги делятся на три типа: автодороги федерального значения, регионального или межмуниципального значения и местного значения. При этом в подавляющем большинстве российских регионов более 90% всех автомобильных дорог общего пользования приходится именно на автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения и местного значения. В целом по стране доля таких дорог составляет 96%. По оценкам экспертов РИА Новости, из общего списка выделяется только Магаданская область, где на долю автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения приходится 69% всех автомобильных дорог. Еще в восьми регионах (Хабаровском крае, Республике Саха (Якутия), Республике Алтай, Республике Калмыкия, Еврейской автономной области, Республике Карелия, Сахалинской области и Мурманской области) доля таких дорого находится в диапазоне от 78% до 90%. В целом по России 54,1% автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения отвечают нормативным требованиям. Как показало исследование, в 45 субъектах РФ доля таких дорог хуже общероссийского уровня, и, соответственно, лучше общероссийского уровня состояние дорог в 40 регионах. Лидеры рейтинга Лидером рейтинга по качеству дорог стала Москва с показателем доли автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, близким к 100%. В лидирующую группу также входят Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Краснодарский край, Челябинская область и Ингушетия, где соответствующая доля автодорог в нормативном состоянии находится в диапазоне от 80% до 90%. Согласно показателям рейтинга, наилучшее качество дорог характерно преимущественно для экономически развитых регионов, но Ингушетия стала исключением. Примечательно, что в этом регионе одна из самых больших плотностей автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (больше только в городах федерального подчинения – Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе). Аутсайдеры Наиболее неблагополучно ситуация обстоит в Архангельской области, где нормативным требованиям отвечает только 15,7% автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, в том числе 31,4% региональных автодорог и всего 6,4% дорог местного значения. При этом авторы исследования отмечают, что в области наблюдается позитивная динамика и доля дорог, отвечающих нормативным требованиям, в последние годы повышается. Еще в двух регионах РФ - Кировской и Волгоградской областях - доля соответствующих нормативам региональных и местных дорог находится в диапазоне от 25% до 30%. Если рассмотреть ситуацию по федеральным округам, то в Центральном федеральном округе наименьшую долю отвечающих нормативным требованиям дорог имеет Ярославская область, в Северо-Западном – Архангельская область, в Южном – Волгоградская область, в Северо-Кавказском федеральном округе – Карачаево-Черкесия, в Приволжском – Кировская область, в Уральском – Свердловская область, в Сибирском – Алтайский край, в Дальневосточном – Амурская область. По мнению экспертов РИА Новости, в ближайшей перспективе доля дорог, отвечающих нормативным требованиям, будет расти за счет реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". По словам руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова, новая редакция пятилетнего плана дорожной деятельности, которую приняли в январе 2024 года, предусматривает реализацию 380 проектов строительства и реконструкции дорог. До конца 2024 года к нормативному состоянию планируется привести 85% дорог в 105 крупнейших агломерациях, в частности планируется построить и реконструировать более 602 километров региональных автомобильных магистралей. К 2030 году 60% автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения будут приведены в нормативное состояние.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

https://ria.ru/20240812/dorogi-1965419192.html

https://ria.ru/20240801/remont-1963382555.html

https://ria.ru/20240806/putin-1964364285.html

https://ria.ru/20240805/reyting-1964044455.html

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