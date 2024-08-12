https://ria.ru/20240812/reyd-1965679731.html
В Новой Москве провели рейд по выявлению незаконной миграции
В Новой Москве провели рейд по выявлению незаконной миграции - РИА Новости, 12.08.2024
В Новой Москве провели рейд по выявлению незаконной миграции
Правоохранители провели в Новой Москве рейд по выявлению незаконной миграции, сообщил столичный главк Следственного комитета в Telegram-канале. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T12:39
2024-08-12T12:39
2024-08-12T15:16
происшествия
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965680147_0:0:923:519_1920x0_80_0_0_0b054f51a96c3ca11c1a1ea891794874.jpg
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Правоохранители провели в Новой Москве рейд по выявлению незаконной миграции, сообщил столичный главк Следственного комитета в Telegram-канале. "С целью выявления и пресечения каналов незаконной миграции обследован объект нежилого сектора и место общественного питания", — говорится в релизе. Во время рейда следователи обнаружили нарушения миграционного законодательства. Всех нелегальных мигрантов привлекут к административной ответственности, будет рассматриваться вопрос об их выдворении за пределы России, добавили в СК. На видео, опубликованном ведомством, показаны десятки человек, которых правоохранители заводят партиями в помещение для проверки документов.
https://ria.ru/20240723/migratsiya-1961061471.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965680147_127:0:896:577_1920x0_80_0_0_352f0f1de10354916e27314243bdeda9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новой Москве провели рейд по выявлению незаконной миграции
СК: в Новой Москве провели рейд по выявлению незаконной миграции