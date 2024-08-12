https://ria.ru/20240812/reyd-1965679731.html

В Новой Москве провели рейд по выявлению незаконной миграции

В Новой Москве провели рейд по выявлению незаконной миграции - РИА Новости, 12.08.2024

В Новой Москве провели рейд по выявлению незаконной миграции

Правоохранители провели в Новой Москве рейд по выявлению незаконной миграции, сообщил столичный главк Следственного комитета в Telegram-канале. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T12:39

2024-08-12T12:39

2024-08-12T15:16

происшествия

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москва

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Правоохранители провели в Новой Москве рейд по выявлению незаконной миграции, сообщил столичный главк Следственного комитета в Telegram-канале. "С целью выявления и пресечения каналов незаконной миграции обследован объект нежилого сектора и место общественного питания", — говорится в релизе. Во время рейда следователи обнаружили нарушения миграционного законодательства. Всех нелегальных мигрантов привлекут к административной ответственности, будет рассматриваться вопрос об их выдворении за пределы России, добавили в СК. На видео, опубликованном ведомством, показаны десятки человек, которых правоохранители заводят партиями в помещение для проверки документов.

https://ria.ru/20240723/migratsiya-1961061471.html

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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)