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В Новой Москве провели рейд по выявлению незаконной миграции - РИА Новости, 12.08.2024
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12:39 12.08.2024 (обновлено: 15:16 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/reyd-1965679731.html
В Новой Москве провели рейд по выявлению незаконной миграции
В Новой Москве провели рейд по выявлению незаконной миграции - РИА Новости, 12.08.2024
В Новой Москве провели рейд по выявлению незаконной миграции
Правоохранители провели в Новой Москве рейд по выявлению незаконной миграции, сообщил столичный главк Следственного комитета в Telegram-канале. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T12:39
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происшествия
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Правоохранители провели в Новой Москве рейд по выявлению незаконной миграции, сообщил столичный главк Следственного комитета в Telegram-канале. "С целью выявления и пресечения каналов незаконной миграции обследован объект нежилого сектора и место общественного питания", — говорится в релизе. Во время рейда следователи обнаружили нарушения миграционного законодательства. Всех нелегальных мигрантов привлекут к административной ответственности, будет рассматриваться вопрос об их выдворении за пределы России, добавили в СК. На видео, опубликованном ведомством, показаны десятки человек, которых правоохранители заводят партиями в помещение для проверки документов.
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новой Москве провели рейд по выявлению незаконной миграции

СК: в Новой Москве провели рейд по выявлению незаконной миграции

© Столичный СК/TelegramРейд по выявлению незаконной миграции в Новой Москве
Рейд по выявлению незаконной миграции в Новой Москве - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Столичный СК/Telegram
Рейд по выявлению незаконной миграции в Новой Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Правоохранители провели в Новой Москве рейд по выявлению незаконной миграции, сообщил столичный главк Следственного комитета в Telegram-канале.
"С целью выявления и пресечения каналов незаконной миграции обследован объект нежилого сектора и место общественного питания", — говорится в релизе.
Во время рейда следователи обнаружили нарушения миграционного законодательства. Всех нелегальных мигрантов привлекут к административной ответственности, будет рассматриваться вопрос об их выдворении за пределы России, добавили в СК.
На видео, опубликованном ведомством, показаны десятки человек, которых правоохранители заводят партиями в помещение для проверки документов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
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