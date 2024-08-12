https://ria.ru/20240812/remont-1965794332.html

В Ярославской области вырос объем средств на ремонт дорог местного значения

В Ярославской области вырос объем средств на ремонт дорог местного значения - РИА Новости, 12.08.2024

В Ярославской области вырос объем средств на ремонт дорог местного значения

Финансирование на ремонт дорог местного значения в Ярославской области увеличено в три раза, сообщает правительство региона. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T19:09

2024-08-12T19:09

2024-08-12T19:10

ярославская область

ярославская область

ярославль

рыбинск

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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Финансирование на ремонт дорог местного значения в Ярославской области увеличено в три раза, сообщает правительство региона. "Финансирование на ремонт местных дорог в Ярославской области за четыре года увеличено более чем в три раза: с 2,6 миллиарда рублей в 2021 году до 8,6 миллиарда рублей в 2024 году. Благодаря этому уже удалось привести в нормативное состояние треть от общего объема таких трасс", - сообщает правительство региона. По словам заместителя председателя правительства Ярославской области – министра дорожного хозяйства Романа Душко, 52% региональных дорог находится в нормативном состоянии. "Но мы отмечаем крайне низкое количество в нормативе дорог местного значения. В прошлом году объемы ремонта муниципальных и областных дорог по километражу практически сравняли. В этом году продолжаем курс на обновление транспортной инфраструктуры в городах и сельских поселениях", - подчеркнул Душко. Региональный министр отметил, что активные меры по улучшению состояния дорожной сети на муниципальном уровне позволяют постепенно решать накопившиеся проблемы и обеспечивать более комфортное и безопасное передвижение граждан. В работе, как уточняют в правительстве региона, 504 муниципальных объекта, в том числе 57 – из плана на 2025 год: их ремонтируют опережающими темпами. На 287 дорогах мероприятия уже завершены. Ремонтом охвачены все районы и городские округа. Наибольший объем традиционно приходится на Ярославль, Рыбинск, Переславль-Залесский, Ростов, Углич.

https://ria.ru/20240802/reyting-1963656740.html

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ярославская область, ярославль, рыбинск