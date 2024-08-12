https://ria.ru/20240812/reb-1965749336.html
Челябинская область направила средства радиоэлектронной борьбы в зону СВО
Челябинская область направила средства радиоэлектронной борьбы в зону СВО - РИА Новости, 12.08.2024
Челябинская область направила средства радиоэлектронной борьбы в зону СВО
Очередную партию гуманитарного груза отправили из города Южноуральска Челябинской области в зону специальной военной операции, в том числе средства... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T16:09
2024-08-12T16:09
2024-08-12T16:09
надежные люди
челябинская область
южноуральск
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965747463_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_eb03d81589251d04e5f1a10e643b6217.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 12 авг – РИА Новости. Очередную партию гуманитарного груза отправили из города Южноуральска Челябинской области в зону специальной военной операции, в том числе средства радиоэлектронной борьбы, сообщила в понедельник пресс-служба челябинского регионального отделения партии "Единая Россия". "Очередная партия гумпомощи отправилась в зону специальной военной операции из Южноуральска. В перечень вошло все необходимое и, в первую очередь, средства радиоэлектронной борьбы. Более 2,5 млн рублей выделено на эти цели фондом "Энергия для жизни", - говорится в сообщении партии в Telegram-канале. Огромную помощь оказали крупяная компания "Ресурс" и Арматурно-изоляторный завод, уточняется в сообщении. Также отправлено 39 личных посылок, добавляется в сообщении. Гуманитарный груз будет доставлен в Луганскую Народную Республику и Донецкую Народную Республику, а также в Запорожскую и Херсонскую области, поясняет пресс-служба. По словам секретаря местного отделения партии "Единая Россия", главы города Ярослава Куленко, помощь бойцам не ослабевает. "И на протяжении последних двух лет люди несут в исполком местного отделения партии "Единая Россия", в центр сбора гуманитарной помощи продукты питания, лекарства, предметы первой необходимости, не остаются в стороне и предприятия. За что им всем огромное спасибо", - цитирует пресс-служба слова Куленко.
https://ria.ru/20240812/gumpomosch-1965744948.html
https://ria.ru/20240809/pomosch-1965264609.html
челябинская область
южноуральск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965747463_67:0:1132:799_1920x0_80_0_0_d58b29927087be9934c1f4d30853bdfa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
челябинская область, южноуральск, сво
Надежные люди, Челябинская область, Южноуральск, СВО
ЧЕЛЯБИНСК, 12 авг – РИА Новости. Очередную партию гуманитарного груза отправили из города Южноуральска Челябинской области в зону специальной военной операции, в том числе средства радиоэлектронной борьбы, сообщила в понедельник пресс-служба челябинского регионального отделения партии "Единая Россия".
"Очередная партия гумпомощи отправилась в зону специальной военной операции из Южноуральска. В перечень вошло все необходимое и, в первую очередь, средства радиоэлектронной борьбы. Более 2,5 млн рублей выделено на эти цели фондом "Энергия для жизни", - говорится в сообщении партии в Telegram-канале.
Огромную помощь оказали крупяная компания "Ресурс" и Арматурно-изоляторный завод, уточняется в сообщении. Также отправлено 39 личных посылок, добавляется в сообщении.
Гуманитарный груз будет доставлен в Луганскую Народную Республику
и Донецкую Народную Республику
, а также в Запорожскую и Херсонскую области
, поясняет пресс-служба.
По словам секретаря местного отделения партии "Единая Россия", главы города Ярослава Куленко, помощь бойцам не ослабевает. "И на протяжении последних двух лет люди несут в исполком местного отделения партии "Единая Россия", в центр сбора гуманитарной помощи продукты питания, лекарства, предметы первой необходимости, не остаются в стороне и предприятия. За что им всем огромное спасибо", - цитирует пресс-служба слова Куленко.