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Челябинская область направила средства радиоэлектронной борьбы в зону СВО - РИА Новости, 12.08.2024
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Надежные люди
 
16:09 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/reb-1965749336.html
Челябинская область направила средства радиоэлектронной борьбы в зону СВО
Челябинская область направила средства радиоэлектронной борьбы в зону СВО - РИА Новости, 12.08.2024
Челябинская область направила средства радиоэлектронной борьбы в зону СВО
Очередную партию гуманитарного груза отправили из города Южноуральска Челябинской области в зону специальной военной операции, в том числе средства... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T16:09
2024-08-12T16:09
надежные люди
челябинская область
южноуральск
сво
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 авг – РИА Новости. Очередную партию гуманитарного груза отправили из города Южноуральска Челябинской области в зону специальной военной операции, в том числе средства радиоэлектронной борьбы, сообщила в понедельник пресс-служба челябинского регионального отделения партии "Единая Россия". "Очередная партия гумпомощи отправилась в зону специальной военной операции из Южноуральска. В перечень вошло все необходимое и, в первую очередь, средства радиоэлектронной борьбы. Более 2,5 млн рублей выделено на эти цели фондом "Энергия для жизни", - говорится в сообщении партии в Telegram-канале. Огромную помощь оказали крупяная компания "Ресурс" и Арматурно-изоляторный завод, уточняется в сообщении. Также отправлено 39 личных посылок, добавляется в сообщении. Гуманитарный груз будет доставлен в Луганскую Народную Республику и Донецкую Народную Республику, а также в Запорожскую и Херсонскую области, поясняет пресс-служба. По словам секретаря местного отделения партии "Единая Россия", главы города Ярослава Куленко, помощь бойцам не ослабевает. "И на протяжении последних двух лет люди несут в исполком местного отделения партии "Единая Россия", в центр сбора гуманитарной помощи продукты питания, лекарства, предметы первой необходимости, не остаются в стороне и предприятия. За что им всем огромное спасибо", - цитирует пресс-служба слова Куленко.
https://ria.ru/20240812/gumpomosch-1965744948.html
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челябинская область, южноуральск, сво
Надежные люди, Челябинская область, Южноуральск, СВО

Челябинская область направила средства радиоэлектронной борьбы в зону СВО

© Фото : ЕДИНАЯ РОССИЯ | Челябинская область/TelegramЧелябинская область направила средства радиоэлектронной борьбы в зону СВО
Челябинская область направила средства радиоэлектронной борьбы в зону СВО - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Фото : ЕДИНАЯ РОССИЯ | Челябинская область/Telegram
Челябинская область направила средства радиоэлектронной борьбы в зону СВО
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 авг – РИА Новости. Очередную партию гуманитарного груза отправили из города Южноуральска Челябинской области в зону специальной военной операции, в том числе средства радиоэлектронной борьбы, сообщила в понедельник пресс-служба челябинского регионального отделения партии "Единая Россия".
"Очередная партия гумпомощи отправилась в зону специальной военной операции из Южноуральска. В перечень вошло все необходимое и, в первую очередь, средства радиоэлектронной борьбы. Более 2,5 млн рублей выделено на эти цели фондом "Энергия для жизни", - говорится в сообщении партии в Telegram-канале.
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Огромную помощь оказали крупяная компания "Ресурс" и Арматурно-изоляторный завод, уточняется в сообщении. Также отправлено 39 личных посылок, добавляется в сообщении.
Гуманитарный груз будет доставлен в Луганскую Народную Республику и Донецкую Народную Республику, а также в Запорожскую и Херсонскую области, поясняет пресс-служба.
По словам секретаря местного отделения партии "Единая Россия", главы города Ярослава Куленко, помощь бойцам не ослабевает. "И на протяжении последних двух лет люди несут в исполком местного отделения партии "Единая Россия", в центр сбора гуманитарной помощи продукты питания, лекарства, предметы первой необходимости, не остаются в стороне и предприятия. За что им всем огромное спасибо", - цитирует пресс-служба слова Куленко.
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