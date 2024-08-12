https://ria.ru/20240812/reb-1965749336.html

Челябинская область направила средства радиоэлектронной борьбы в зону СВО

Челябинская область направила средства радиоэлектронной борьбы в зону СВО - РИА Новости, 12.08.2024

Челябинская область направила средства радиоэлектронной борьбы в зону СВО

Очередную партию гуманитарного груза отправили из города Южноуральска Челябинской области в зону специальной военной операции, в том числе средства... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T16:09

2024-08-12T16:09

2024-08-12T16:09

надежные люди

челябинская область

южноуральск

сво

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ЧЕЛЯБИНСК, 12 авг – РИА Новости. Очередную партию гуманитарного груза отправили из города Южноуральска Челябинской области в зону специальной военной операции, в том числе средства радиоэлектронной борьбы, сообщила в понедельник пресс-служба челябинского регионального отделения партии "Единая Россия". "Очередная партия гумпомощи отправилась в зону специальной военной операции из Южноуральска. В перечень вошло все необходимое и, в первую очередь, средства радиоэлектронной борьбы. Более 2,5 млн рублей выделено на эти цели фондом "Энергия для жизни", - говорится в сообщении партии в Telegram-канале. Огромную помощь оказали крупяная компания "Ресурс" и Арматурно-изоляторный завод, уточняется в сообщении. Также отправлено 39 личных посылок, добавляется в сообщении. Гуманитарный груз будет доставлен в Луганскую Народную Республику и Донецкую Народную Республику, а также в Запорожскую и Херсонскую области, поясняет пресс-служба. По словам секретаря местного отделения партии "Единая Россия", главы города Ярослава Куленко, помощь бойцам не ослабевает. "И на протяжении последних двух лет люди несут в исполком местного отделения партии "Единая Россия", в центр сбора гуманитарной помощи продукты питания, лекарства, предметы первой необходимости, не остаются в стороне и предприятия. За что им всем огромное спасибо", - цитирует пресс-служба слова Куленко.

https://ria.ru/20240812/gumpomosch-1965744948.html

https://ria.ru/20240809/pomosch-1965264609.html

челябинская область

южноуральск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

челябинская область, южноуральск, сво