https://ria.ru/20240812/rayon-1965808193.html

Беловский район Курской области находится под контролем ВС России

Беловский район Курской области находится под контролем ВС России - РИА Новости, 12.08.2024

Беловский район Курской области находится под контролем ВС России

Беловский район Курской области находится под контролем вооруженных сил Российской Федерации, сообщил врио заместителя председателя правительства региона... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T21:00

2024-08-12T21:00

2024-08-12T21:00

специальная военная операция на украине

беловский район

курская область

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ТУЛА, 12 авг – РИА Новости. Беловский район Курской области находится под контролем вооруженных сил Российской Федерации, сообщил врио заместителя председателя правительства региона Евгений Лобов в эфире "Соловьев Live". "Районный центр Беловского района не занят. На окраинах и на границе с Суджанским районом, диверсионные группы, безусловно, присутствуют, но в самом районе спокойно … Повторюсь, что касается Беловского района, то его контролируют войска наших вооружённых сил", - рассказал Лобов. Решение о вывозе жителей Беловского района было принято региональным оперштабом Курской области утром в понедельник. Ранее глава района Николай Волобуев назвал обстановку на территории района напряженной и призвал оставшихся жителей покинуть его. Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило в 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и действует режим КТО.

https://ria.ru/20240812/obstanovka-1965803481.html

https://ria.ru/20240812/alaudinov-1965802772.html

https://ria.ru/20240812/alaudinov-1965803049.html

беловский район

курская область

россия

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беловский район, курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф