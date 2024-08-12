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Беловский район Курской области находится под контролем ВС России - РИА Новости, 12.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:00 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/rayon-1965808193.html
Беловский район Курской области находится под контролем ВС России
Беловский район Курской области находится под контролем ВС России - РИА Новости, 12.08.2024
Беловский район Курской области находится под контролем ВС России
Беловский район Курской области находится под контролем вооруженных сил Российской Федерации, сообщил врио заместителя председателя правительства региона... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T21:00
2024-08-12T21:00
специальная военная операция на украине
беловский район
курская область
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ТУЛА, 12 авг – РИА Новости. Беловский район Курской области находится под контролем вооруженных сил Российской Федерации, сообщил врио заместителя председателя правительства региона Евгений Лобов в эфире "Соловьев Live". "Районный центр Беловского района не занят. На окраинах и на границе с Суджанским районом, диверсионные группы, безусловно, присутствуют, но в самом районе спокойно … Повторюсь, что касается Беловского района, то его контролируют войска наших вооружённых сил", - рассказал Лобов. Решение о вывозе жителей Беловского района было принято региональным оперштабом Курской области утром в понедельник. Ранее глава района Николай Волобуев назвал обстановку на территории района напряженной и призвал оставшихся жителей покинуть его. Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило в 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и действует режим КТО.
https://ria.ru/20240812/obstanovka-1965803481.html
https://ria.ru/20240812/alaudinov-1965802772.html
https://ria.ru/20240812/alaudinov-1965803049.html
беловский район
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беловский район, курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Беловский район, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Беловский район Курской области находится под контролем ВС России

Власти Курской области: ВС России контролируют Беловский район

© Фото : официальный Telegram-канал Главы Беловского района Курской областиВыезд жителей Беловского района
Выезд жителей Беловского района - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Фото : официальный Telegram-канал Главы Беловского района Курской области
Выезд жителей Беловского района. Архивное фото
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ТУЛА, 12 авг – РИА Новости. Беловский район Курской области находится под контролем вооруженных сил Российской Федерации, сообщил врио заместителя председателя правительства региона Евгений Лобов в эфире "Соловьев Live".
"Районный центр Беловского района не занят. На окраинах и на границе с Суджанским районом, диверсионные группы, безусловно, присутствуют, но в самом районе спокойно … Повторюсь, что касается Беловского района, то его контролируют войска наших вооружённых сил", - рассказал Лобов.
Курск - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
В Курской области рассказали об обстановке в Обоянском районе
Вчера, 20:21
Решение о вывозе жителей Беловского района было принято региональным оперштабом Курской области утром в понедельник. Ранее глава района Николай Волобуев назвал обстановку на территории района напряженной и призвал оставшихся жителей покинуть его.
Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Замначальник главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Алаудинов сообщил об уничтожении 12 единиц техники ВСУ под Курском
Вчера, 20:14
Как сообщило в 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и действует режим КТО.
Замначальник главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Бойцы спецназа "Ахмат" не сдавались в плен под Курском, заявил Алаудинов
Вчера, 20:16
 
Специальная военная операция на УкраинеБеловский районКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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