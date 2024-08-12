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"Союз-2.1а" с космическим грузовиком установили на стартовый стол - РИА Новости, 12.08.2024
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08:54 12.08.2024 (обновлено: 09:12 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/raketa-1965601892.html
"Союз-2.1а" с космическим грузовиком установили на стартовый стол
"Союз-2.1а" с космическим грузовиком установили на стартовый стол - РИА Новости, 12.08.2024
"Союз-2.1а" с космическим грузовиком установили на стартовый стол
Ракету "Союз-2.1а", которой предстоит 15 августа запустить к Международной космической станции грузовик "Прогресс МС-28", вывезли и установили на стартовый стол РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T08:54
2024-08-12T09:12
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Ракету "Союз-2.1а", которой предстоит 15 августа запустить к Международной космической станции грузовик "Прогресс МС-28", вывезли и установили на стартовый стол на Байконуре, сообщил "Роскосмос". "Сегодня ракета космического назначения "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-28" транспортирована на стартовый комплекс 31-й площадки космодрома Байконур", - говорится в сообщении. Отмечается, что запуск планируется 15 августа в 06:20:19 по московскому времени. Ранее сообщалось, что полет "Прогресса МС-28" к станции займёт двое суток, а стыковка с МКС намечена на 17 августа. Корабль доставит на станцию 2621 килограмм грузов, в том числе аппаратуру и оборудование для систем станции, одежду, питание и медикаменты для экипажа, 950 килограммов топлива для дозаправки станции, 50 килограммов азота для атмосферы МКС и 420 килограммов питьевой воды. Среди научных приборов, которые "Прогресс" везёт космонавтам - рентгеновский спектрометр "Монитор всего неба", который будет видеть 84% небесной сферы в инфракрасном диапазоне. Также в корабль загрузили укладки для экспериментов "Форсированный выдох" и "Эндотелий", в ходе которых будет изучаться, как длительный космический полёт влияет на функции лёгких, а также влияние геомагнитосферы Земли на развитие сердечно-сосудистых заболеваний.
https://ria.ru/20240517/soyuz-1946607041.html
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космос - риа наука, байконур (город), земля, роскосмос
Космос - РИА Наука, Байконур (город), Земля, Роскосмос
"Союз-2.1а" с космическим грузовиком установили на стартовый стол

"Союз-2.1а" с кораблём "Прогресс МС-28" установили на стартовый стол в Байконуре

© Фото : Госкорпорация "Роскосмос"Ракета космического назначения "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-28", транспортированная на стартовый комплекс 31-й площадки космодрома Байконур
Ракета космического назначения Союз-2.1а с грузовым кораблём Прогресс МС-28, транспортированная на стартовый комплекс 31-й площадки космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Фото : Госкорпорация "Роскосмос"
Ракета космического назначения "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-28", транспортированная на стартовый комплекс 31-й площадки космодрома Байконур
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Ракету "Союз-2.1а", которой предстоит 15 августа запустить к Международной космической станции грузовик "Прогресс МС-28", вывезли и установили на стартовый стол на Байконуре, сообщил "Роскосмос".
"Сегодня ракета космического назначения "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-28" транспортирована на стартовый комплекс 31-й площадки космодрома Байконур", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что запуск планируется 15 августа в 06:20:19 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что полет "Прогресса МС-28" к станции займёт двое суток, а стыковка с МКС намечена на 17 августа.
Корабль доставит на станцию 2621 килограмм грузов, в том числе аппаратуру и оборудование для систем станции, одежду, питание и медикаменты для экипажа, 950 килограммов топлива для дозаправки станции, 50 килограммов азота для атмосферы МКС и 420 килограммов питьевой воды.
Среди научных приборов, которые "Прогресс" везёт космонавтам - рентгеновский спектрометр "Монитор всего неба", который будет видеть 84% небесной сферы в инфракрасном диапазоне. Также в корабль загрузили укладки для экспериментов "Форсированный выдох" и "Эндотелий", в ходе которых будет изучаться, как длительный космический полёт влияет на функции лёгких, а также влияние геомагнитосферы Земли на развитие сердечно-сосудистых заболеваний.
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