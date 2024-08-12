Рейтинг@Mail.ru
Более ста жителей Красной Яруги разместили в ПВР Яковлевского округа - РИА Новости, 12.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:13 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/pvr-1965802416.html
Более ста жителей Красной Яруги разместили в ПВР Яковлевского округа
Более ста жителей Красной Яруги разместили в ПВР Яковлевского округа - РИА Новости, 12.08.2024
Более ста жителей Красной Яруги разместили в ПВР Яковлевского округа
Глава Яковлевского городского округа Олег Медведев рассказал РИА Новости, что в округе организован прием жителей из соседнего Краснояружского района... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T20:13
2024-08-12T20:13
специальная военная операция на украине
общество
вячеслав гладков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965801468_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a52f943426e87833d5bb2392238f2c16.jpg
БЕЛГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Глава Яковлевского городского округа Олег Медведев рассказал РИА Новости, что в округе организован прием жителей из соседнего Краснояружского района Белгородской области, которые покидают свои дома в связи с оперативной обстановкой, в ПВР уже размещено более 100 человек. Утром в понедельник губернатор Вячеслав Гладков информировал, что в Белгородской области из-за активности ВСУ начинают перемещение жителей Краснояружского района в более безопасные места. Позже глава региона сообщил на совещании президенту РФ Владимиру Путину, что рассчитывает на возвращение жителей Краснояружского района домой во вторник после решения силовыми ведомствами "текущей ситуации". "У нас развернуто два центра размещения, в одном из них мы находимся, здесь 114 человек уже разместились. Он оборудован всем необходимым, комфортные места для проживания... Еще один пункт размещения развернут, в нем ведется регистрация прибывших. Всего на территории будет размещено 200 человек", – сказал Медведев. По его словам, организовано трехразовое питание, на территории дежурит врач. Для координации дальнейшей работы развернут ситуационный центр. Как подчеркнул глава, люди продолжают приезжать. Директор ПВР в городе Строитель Галина Непорожняя отметила, что размещением все жители довольны. По её словам, в 14.00 людям подали обед, на 18.00 был запланирован ужин. "На вечер в ДК запланированы развлекательные мероприятия... Обращений за медицинской помощью не было, помощи педагога-психолога тоже не потребовалось, все прошло очень спокойно в штатном режиме", - сообщила она. Одна из прибывших жительница поселка Красная Яруга Татьяна Темноходенко поблагодарила за оказанную помощь. "Разместили, покормили, постель дали, все дали. Отнеслись хорошо, с пониманием", - сказала женщина в беседе с РИА Новости.
https://ria.ru/20240812/kursk-1965760279.html
https://ria.ru/20240812/gumpomosch-1965748171.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пункт временного размещения жителей Красной Яруги в Белгородской области
Более 100 жителей Красной Яруги размещены в ПВР белгородского Яковлевского округа, рассказал РИА Новости глава округа Медведев. Утром Гладков информировал, что в Белгородской области из-за активности ВСУ начинают перемещение жителей Краснояружского района в более безопасные места.
2024-08-12T20:13
true
PT1M40S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965801468_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_26038b3a12a75698f933144b6c2eda20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, вячеслав гладков, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Вячеслав Гладков, Владимир Путин
Более ста жителей Красной Яруги разместили в ПВР Яковлевского округа

Медведев: более ста жителей Красной Яруги разместили в ПВР Яковлевского округа

Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Глава Яковлевского городского округа Олег Медведев рассказал РИА Новости, что в округе организован прием жителей из соседнего Краснояружского района Белгородской области, которые покидают свои дома в связи с оперативной обстановкой, в ПВР уже размещено более 100 человек.
Утром в понедельник губернатор Вячеслав Гладков информировал, что в Белгородской области из-за активности ВСУ начинают перемещение жителей Краснояружского района в более безопасные места. Позже глава региона сообщил на совещании президенту РФ Владимиру Путину, что рассчитывает на возвращение жителей Краснояружского района домой во вторник после решения силовыми ведомствами "текущей ситуации".
Горожане на остановке общественного транспорта на одной из улиц в Курске - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Военные следователи ведут работу с пострадавшими жителями Курской области
Вчера, 16:44
"У нас развернуто два центра размещения, в одном из них мы находимся, здесь 114 человек уже разместились. Он оборудован всем необходимым, комфортные места для проживания... Еще один пункт размещения развернут, в нем ведется регистрация прибывших. Всего на территории будет размещено 200 человек", – сказал Медведев.
По его словам, организовано трехразовое питание, на территории дежурит врач. Для координации дальнейшей работы развернут ситуационный центр. Как подчеркнул глава, люди продолжают приезжать.
Директор ПВР в городе Строитель Галина Непорожняя отметила, что размещением все жители довольны. По её словам, в 14.00 людям подали обед, на 18.00 был запланирован ужин. "На вечер в ДК запланированы развлекательные мероприятия... Обращений за медицинской помощью не было, помощи педагога-психолога тоже не потребовалось, все прошло очень спокойно в штатном режиме", - сообщила она.
Одна из прибывших жительница поселка Красная Яруга Татьяна Темноходенко поблагодарила за оказанную помощь. "Разместили, покормили, постель дали, все дали. Отнеслись хорошо, с пониманием", - сказала женщина в беседе с РИА Новости.
Жители, эвакуированные из приграничных районов Курской области, у пункта временного размещения в Курске - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Житель Москвы рассказал, почему решил принести гумпомощь для Курска
Вчера, 16:03
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоВячеслав ГладковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала