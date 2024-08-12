https://ria.ru/20240812/pvr-1965802416.html

Более ста жителей Красной Яруги разместили в ПВР Яковлевского округа

Более ста жителей Красной Яруги разместили в ПВР Яковлевского округа - РИА Новости, 12.08.2024

Более ста жителей Красной Яруги разместили в ПВР Яковлевского округа

Глава Яковлевского городского округа Олег Медведев рассказал РИА Новости, что в округе организован прием жителей из соседнего Краснояружского района... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T20:13

2024-08-12T20:13

2024-08-12T20:13

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общество

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БЕЛГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Глава Яковлевского городского округа Олег Медведев рассказал РИА Новости, что в округе организован прием жителей из соседнего Краснояружского района Белгородской области, которые покидают свои дома в связи с оперативной обстановкой, в ПВР уже размещено более 100 человек. Утром в понедельник губернатор Вячеслав Гладков информировал, что в Белгородской области из-за активности ВСУ начинают перемещение жителей Краснояружского района в более безопасные места. Позже глава региона сообщил на совещании президенту РФ Владимиру Путину, что рассчитывает на возвращение жителей Краснояружского района домой во вторник после решения силовыми ведомствами "текущей ситуации". "У нас развернуто два центра размещения, в одном из них мы находимся, здесь 114 человек уже разместились. Он оборудован всем необходимым, комфортные места для проживания... Еще один пункт размещения развернут, в нем ведется регистрация прибывших. Всего на территории будет размещено 200 человек", – сказал Медведев. По его словам, организовано трехразовое питание, на территории дежурит врач. Для координации дальнейшей работы развернут ситуационный центр. Как подчеркнул глава, люди продолжают приезжать. Директор ПВР в городе Строитель Галина Непорожняя отметила, что размещением все жители довольны. По её словам, в 14.00 людям подали обед, на 18.00 был запланирован ужин. "На вечер в ДК запланированы развлекательные мероприятия... Обращений за медицинской помощью не было, помощи педагога-психолога тоже не потребовалось, все прошло очень спокойно в штатном режиме", - сообщила она. Одна из прибывших жительница поселка Красная Яруга Татьяна Темноходенко поблагодарила за оказанную помощь. "Разместили, покормили, постель дали, все дали. Отнеслись хорошо, с пониманием", - сказала женщина в беседе с РИА Новости.

https://ria.ru/20240812/kursk-1965760279.html

https://ria.ru/20240812/gumpomosch-1965748171.html

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Пункт временного размещения жителей Красной Яруги в Белгородской области Более 100 жителей Красной Яруги размещены в ПВР белгородского Яковлевского округа, рассказал РИА Новости глава округа Медведев. Утром Гладков информировал, что в Белгородской области из-за активности ВСУ начинают перемещение жителей Краснояружского района в более безопасные места. 2024-08-12T20:13 true PT1M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, вячеслав гладков, владимир путин