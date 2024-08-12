https://ria.ru/20240812/pvo-1965692884.html
ПВО за сутки сбила две авиабомбы Hammer и шесть снарядов HIMARS
ПВО за сутки сбила две авиабомбы Hammer и шесть снарядов HIMARS - РИА Новости, 12.08.2024
ПВО за сутки сбила две авиабомбы Hammer и шесть снарядов HIMARS
Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили две авиабомбы Hammer, шесть снарядов HIMARS, и 40 беспилотников, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T13:22
2024-08-12T13:22
2024-08-12T13:51
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили две авиабомбы Hammer, шесть снарядов HIMARS, и 40 беспилотников, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, шесть реактивных снарядов HIMARS производства США и 40 беспилотных летательных аппаратов, из них 22 вне зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сводке российского военного ведомства. Авиация, артиллерия и расчёты беспилотников группировок войск ВС РФ нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, франция, сша, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Франция, США, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО за сутки сбила две авиабомбы Hammer и шесть снарядов HIMARS
МО: ПВО за сутки сбила 2 авиабомбы Hammer, 6 снарядов HIMARS и 40 беспилотников