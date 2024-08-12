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ПВО за сутки сбила две авиабомбы Hammer и шесть снарядов HIMARS - РИА Новости, 12.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:22 12.08.2024 (обновлено: 13:51 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/pvo-1965692884.html
ПВО за сутки сбила две авиабомбы Hammer и шесть снарядов HIMARS
ПВО за сутки сбила две авиабомбы Hammer и шесть снарядов HIMARS - РИА Новости, 12.08.2024
ПВО за сутки сбила две авиабомбы Hammer и шесть снарядов HIMARS
Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили две авиабомбы Hammer, шесть снарядов HIMARS, и 40 беспилотников, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T13:22
2024-08-12T13:51
специальная военная операция на украине
россия
франция
сша
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили две авиабомбы Hammer, шесть снарядов HIMARS, и 40 беспилотников, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, шесть реактивных снарядов HIMARS производства США и 40 беспилотных летательных аппаратов, из них 22 вне зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сводке российского военного ведомства. Авиация, артиллерия и расчёты беспилотников группировок войск ВС РФ нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, франция, сша, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Франция, США, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО за сутки сбила две авиабомбы Hammer и шесть снарядов HIMARS

МО: ПВО за сутки сбила 2 авиабомбы Hammer, 6 снарядов HIMARS и 40 беспилотников

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили две авиабомбы Hammer, шесть снарядов HIMARS, и 40 беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, шесть реактивных снарядов HIMARS производства США и 40 беспилотных летательных аппаратов, из них 22 вне зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Авиация, артиллерия и расчёты беспилотников группировок войск ВС РФ нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияФранцияСШАБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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