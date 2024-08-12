https://ria.ru/20240812/pvo-1965692884.html

ПВО за сутки сбила две авиабомбы Hammer и шесть снарядов HIMARS

ПВО за сутки сбила две авиабомбы Hammer и шесть снарядов HIMARS - РИА Новости, 12.08.2024

ПВО за сутки сбила две авиабомбы Hammer и шесть снарядов HIMARS

Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили две авиабомбы Hammer, шесть снарядов HIMARS, и 40 беспилотников, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T13:22

2024-08-12T13:22

2024-08-12T13:51

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили две авиабомбы Hammer, шесть снарядов HIMARS, и 40 беспилотников, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, шесть реактивных снарядов HIMARS производства США и 40 беспилотных летательных аппаратов, из них 22 вне зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сводке российского военного ведомства. Авиация, артиллерия и расчёты беспилотников группировок войск ВС РФ нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

россия, франция, сша, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)