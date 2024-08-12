https://ria.ru/20240812/pvo-1965594768.html

Силы ПВО за ночь уничтожили 18 беспилотников ВСУ над тремя регионами

Силы ПВО за ночь уничтожили 18 беспилотников ВСУ над тремя регионами - РИА Новости, 12.08.2024

Силы ПВО за ночь уничтожили 18 беспилотников ВСУ над тремя регионами

Российская ПВО в ночь на понедельник сбила 18 украинских беспилотников над тремя регионами России, сообщило министерство обороны РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T07:14

2024-08-12T07:14

2024-08-12T07:15

специальная военная операция на украине

безопасность

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белгородская область

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российская ПВО в ночь на понедельник сбила 18 украинских беспилотников над тремя регионами России, сообщило министерство обороны РФ в Telegram-канале."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено 18 БПЛА самолетного типа: одиннадцать - над Курской, пять - над Белгородской и два - над Воронежской областями", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курская область

белгородская область

воронежская область

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