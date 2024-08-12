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Силы ПВО за ночь уничтожили 18 беспилотников ВСУ над тремя регионами
Силы ПВО за ночь уничтожили 18 беспилотников ВСУ над тремя регионами - РИА Новости, 12.08.2024
Силы ПВО за ночь уничтожили 18 беспилотников ВСУ над тремя регионами
Российская ПВО в ночь на понедельник сбила 18 украинских беспилотников над тремя регионами России, сообщило министерство обороны РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T07:14
2024-08-12T07:14
2024-08-12T07:15
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российская ПВО в ночь на понедельник сбила 18 украинских беспилотников над тремя регионами России, сообщило министерство обороны РФ в Telegram-канале."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено 18 БПЛА самолетного типа: одиннадцать - над Курской, пять - над Белгородской и два - над Воронежской областями", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Курская область, Белгородская область, Воронежская область
Силы ПВО за ночь уничтожили 18 беспилотников ВСУ над тремя регионами
МО: силы ПВО за ночь уничтожили 18 украинских беспилотников над тремя областями