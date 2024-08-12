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В Ростовской области уничтожили четыре беспилотника ВСУ

В Ростовской области уничтожили четыре беспилотника ВСУ - РИА Новости, 12.08.2024

В Ростовской области уничтожили четыре беспилотника ВСУ

Российскими силами ПВО с помощью средств РЭБ были нейтрализованы и уничтожены четыре БПЛА на юго-западе Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T06:41

2024-08-12T06:41

2024-08-12T06:45

специальная военная операция на украине

ростовская область

безопасность

россия

василий голубев

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российскими силами ПВО с помощью средств РЭБ были нейтрализованы и уничтожены четыре БПЛА на юго-западе Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале."Минувшей ночью силами ПВО с помощью средств радиоэлектронной борьбы были нейтрализованы и уничтожены четыре БПЛА на юго-западе Ростовской области. Пострадавших нет", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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ростовская область, безопасность, россия, василий голубев