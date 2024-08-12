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Путин обсудил с Мантуровым помощь людям в приграничье - РИА Новости, 12.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:19 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/putin-1965730312.html
Путин обсудил с Мантуровым помощь людям в приграничье
Путин обсудил с Мантуровым помощь людям в приграничье - РИА Новости, 12.08.2024
Путин обсудил с Мантуровым помощь людям в приграничье
Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым некоторые вопросы оказания помощи людям в приграничных с... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T15:19
2024-08-12T15:19
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
россия
курская область
владимир путин
денис мантуров
вооруженные силы украины
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НОВО-ОГАРЕВО, 12 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым некоторые вопросы оказания помощи людям в приграничных с Украиной регионах. "Мы с вами уже говорили по некоторым вопросам (оказания помощи людям в приграничных с Украиной регионах - ред.) только что", - сказал Путин на оперативном совещании в режиме видеоконференции по ситуации в приграничных областях. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.
https://ria.ru/20240812/zadacha-1965727379.html
https://ria.ru/20240812/putin-1965724029.html
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здоровье - общество, россия, курская область, владимир путин, денис мантуров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Россия, Курская область, Владимир Путин, Денис Мантуров, Вооруженные силы Украины
Путин обсудил с Мантуровым помощь людям в приграничье

Путин обсудил с Мантуровым помощь людям в приграничных с Украиной регионах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПервым вице-премьер РФ Денис Мантуров
Первым вице-премьер РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Первым вице-премьер РФ Денис Мантуров. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 12 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым некоторые вопросы оказания помощи людям в приграничных с Украиной регионах.
"Мы с вами уже говорили по некоторым вопросам (оказания помощи людям в приграничных с Украиной регионах - ред.) только что", - сказал Путин на оперативном совещании в режиме видеоконференции по ситуации в приграничных областях.
Сбор и выдача гуманитарной помощи в областном Дворце молодежи в Курске для вынужденных переселенцев из приграничных районов Курской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Путин назвал главную задачу в Курской области
Вчера, 15:09
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Пограничники должны обеспечить надежное прикрытие границ, заявил Путин
Вчера, 14:58
 
Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоРоссияКурская областьВладимир ПутинДенис МантуровВооруженные силы Украины
 
 
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