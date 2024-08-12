https://ria.ru/20240812/putin-1965730312.html

Путин обсудил с Мантуровым помощь людям в приграничье

Путин обсудил с Мантуровым помощь людям в приграничье - РИА Новости, 12.08.2024

Путин обсудил с Мантуровым помощь людям в приграничье

Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым некоторые вопросы оказания помощи людям в приграничных с... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T15:19

2024-08-12T15:19

2024-08-12T15:19

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

россия

курская область

владимир путин

денис мантуров

вооруженные силы украины

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НОВО-ОГАРЕВО, 12 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым некоторые вопросы оказания помощи людям в приграничных с Украиной регионах. "Мы с вами уже говорили по некоторым вопросам (оказания помощи людям в приграничных с Украиной регионах - ред.) только что", - сказал Путин на оперативном совещании в режиме видеоконференции по ситуации в приграничных областях. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.

https://ria.ru/20240812/zadacha-1965727379.html

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здоровье - общество, россия, курская область, владимир путин, денис мантуров, вооруженные силы украины