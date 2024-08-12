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Путин рассказал об усилении наступления ВС России после событий под Курском - РИА Новости, 12.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:18 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/putin-1965729811.html
Путин рассказал об усилении наступления ВС России после событий под Курском
Путин рассказал об усилении наступления ВС России после событий под Курском - РИА Новости, 12.08.2024
Путин рассказал об усилении наступления ВС России после событий под Курском
Темпы наступления российских вооруженных сил на всей линии соприкосновения после событий в Курской области не только не снизились, а наоборот увеличились в 1,5... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T15:18
2024-08-12T15:18
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
россия
курск
валерий герасимов
светлана петренко
вооруженные силы украины
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НОВО-ОГАРЕВО (Московская обл.), 12 авг - РИА Новости. Темпы наступления российских вооруженных сил на всей линии соприкосновения после событий в Курской области не только не снизились, а наоборот увеличились в 1,5 раза, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в понедельник проводит оперативное совещание с участием представителей силового блока по ситуации в Курской области. "Что происходит на линии боевого соприкосновения, каковы результаты? Темпы наступательных операций российских вооруженных сил, добровольцев, ветеранов не только не снизились, а наоборот увеличились, увеличились в 1,5 раза ", - сказал Путин на оперативном совещании. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что во вторник в 05:30 (мск) подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240812/zadacha-1965727379.html
https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965725650.html
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безопасность, курская область, россия, курск, валерий герасимов, светлана петренко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Россия, Курск, Валерий Герасимов, Светлана Петренко, Вооруженные силы Украины
Путин рассказал об усилении наступления ВС России после событий под Курском

Путин: темпы наступления ВС РФ после событий под Курском увеличились в 1,5 раза

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВО-ОГАРЕВО (Московская обл.), 12 авг - РИА Новости. Темпы наступления российских вооруженных сил на всей линии соприкосновения после событий в Курской области не только не снизились, а наоборот увеличились в 1,5 раза, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в понедельник проводит оперативное совещание с участием представителей силового блока по ситуации в Курской области.
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Путин назвал главную задачу в Курской области
Вчера, 15:09
"Что происходит на линии боевого соприкосновения, каковы результаты? Темпы наступательных операций российских вооруженных сил, добровольцев, ветеранов не только не снизились, а наоборот увеличились, увеличились в 1,5 раза ", - сказал Путин на оперативном совещании.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что во вторник в 05:30 (мск) подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
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Вчера, 15:05
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьРоссияКурскВалерий ГерасимовСветлана ПетренкоВооруженные силы Украины
 
 
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