Путин рассказал об усилении наступления ВС России после событий под Курском
Путин: темпы наступления ВС РФ после событий под Курском увеличились в 1,5 раза
Владимир Путин. Архивное фото
НОВО-ОГАРЕВО (Московская обл.), 12 авг - РИА Новости. Темпы наступления российских вооруженных сил на всей линии соприкосновения после событий в Курской области не только не снизились, а наоборот увеличились в 1,5 раза, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в понедельник проводит оперативное совещание с участием представителей силового блока по ситуации в Курской области.
Путин назвал главную задачу в Курской области
Вчера, 15:09
"Что происходит на линии боевого соприкосновения, каковы результаты? Темпы наступательных операций российских вооруженных сил, добровольцев, ветеранов не только не снизились, а наоборот увеличились, увеличились в 1,5 раза ", - сказал Путин на оперативном совещании.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что во вторник в 05:30 (мск) подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.