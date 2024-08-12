https://ria.ru/20240812/putin-1965729811.html

Путин рассказал об усилении наступления ВС России после событий под Курском

Путин рассказал об усилении наступления ВС России после событий под Курском - РИА Новости, 12.08.2024

Путин рассказал об усилении наступления ВС России после событий под Курском

Темпы наступления российских вооруженных сил на всей линии соприкосновения после событий в Курской области не только не снизились, а наоборот увеличились в 1,5... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T15:18

2024-08-12T15:18

2024-08-12T15:18

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

россия

курск

валерий герасимов

светлана петренко

вооруженные силы украины

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НОВО-ОГАРЕВО (Московская обл.), 12 авг - РИА Новости. Темпы наступления российских вооруженных сил на всей линии соприкосновения после событий в Курской области не только не снизились, а наоборот увеличились в 1,5 раза, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в понедельник проводит оперативное совещание с участием представителей силового блока по ситуации в Курской области. "Что происходит на линии боевого соприкосновения, каковы результаты? Темпы наступательных операций российских вооруженных сил, добровольцев, ветеранов не только не снизились, а наоборот увеличились, увеличились в 1,5 раза ", - сказал Путин на оперативном совещании. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что во вторник в 05:30 (мск) подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240812/zadacha-1965727379.html

https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965725650.html

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безопасность, курская область, россия, курск, валерий герасимов, светлана петренко, вооруженные силы украины