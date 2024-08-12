https://ria.ru/20240812/putin-1965729130.html

Путин заявил об истреблении украинского народа киевским режимом

Путин заявил об истреблении украинского народа киевским режимом - РИА Новости, 12.08.2024

Путин заявил об истреблении украинского народа киевским режимом

Главари киевского режима не только совершают преступления против россиян, но и встали на путь истребления украинского народа, заявил президент Владимир Путин на РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T15:15

2024-08-12T15:15

2024-08-12T16:32

россия

владимир путин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959789682_0:0:3240:1824_1920x0_80_0_0_5d8d9579382fe172ea9a3eb9eeb7bc1a.jpg

НОВО-ОГАРЕВО, 12 авг — РИА Новости. Главари киевского режима не только совершают преступления против россиян, но и встали на путь истребления украинского народа, заявил президент Владимир Путин на оперативном совещании в режиме видеоконференции."Потери Вооруженных сил Украины драматически для них увеличиваются, в том числе среди наиболее боеспособных частей и подразделений, которые противник перебрасывает к нашей границе", — сказал он.Глава государства подчеркнул, что противник, безусловно, получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией будут достигнуты.Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил главе государства, что военные остановили их продвижение. Он заявил, что операция завершится разгромом армии противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны, на Курском направлении ВСУ уже потеряли более 1,6 тысячи солдат, 32 танка, 23 бронетранспортера, 17 боевых машин пехоты и 136 боевых бронемашин.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.

https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, вооруженные силы украины