Путин заявил об истреблении украинского народа киевским режимом
Путин: потери в наиболее боеспособных частях ВСУ растут драматически
Президент Владимир Путин. Архивное фото
НОВО-ОГАРЕВО, 12 авг — РИА Новости. Главари киевского режима не только совершают преступления против россиян, но и встали на путь истребления украинского народа, заявил президент Владимир Путин на оперативном совещании в режиме видеоконференции.
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"Потери Вооруженных сил Украины драматически для них увеличиваются, в том числе среди наиболее боеспособных частей и подразделений, которые противник перебрасывает к нашей границе", — сказал он.
Глава государства подчеркнул, что противник, безусловно, получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией будут достигнуты.
Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил главе государства, что военные остановили их продвижение. Он заявил, что операция завершится разгромом армии противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны, на Курском направлении ВСУ уже потеряли более 1,6 тысячи солдат, 32 танка, 23 бронетранспортера, 17 боевых машин пехоты и 136 боевых бронемашин.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
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