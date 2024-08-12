https://ria.ru/20240812/putin-1965728745.html

Противник продолжит дестабилизировать ситуацию в приграничье, заявил Путин

Противник продолжит дестабилизировать ситуацию в приграничье, заявил Путин - РИА Новости, 12.08.2024

Противник продолжит дестабилизировать ситуацию в приграничье, заявил Путин

Для России очевидно, что противник будет и дальше пытаться дестабилизировать ситуацию в приграничных регионах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T15:14

2024-08-12T15:14

2024-08-12T15:14

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

безопасность

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НОВО-ОГАРЕВО, 12 авг - РИА Новости. Для России очевидно, что противник будет и дальше пытаться дестабилизировать ситуацию в приграничных регионах, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в понедельник проводит оперативное совещание по ситуации в приграничных регионах РФ с участием представителей силового блока. "Для нас очевидным является то, что противник будет и дальше пытаться дестабилизировать ситуацию в приграничной зоне с целью раскачать внутриполитическую ситуацию в нашей стране", - сказал президент на совещании.

https://ria.ru/20240812/zadacha-1965727379.html

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2024

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россия, владимир путин, безопасность