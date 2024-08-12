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Противник продолжит дестабилизировать ситуацию в приграничье, заявил Путин - РИА Новости, 12.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:14 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/putin-1965728745.html
Противник продолжит дестабилизировать ситуацию в приграничье, заявил Путин
Противник продолжит дестабилизировать ситуацию в приграничье, заявил Путин - РИА Новости, 12.08.2024
Противник продолжит дестабилизировать ситуацию в приграничье, заявил Путин
Для России очевидно, что противник будет и дальше пытаться дестабилизировать ситуацию в приграничных регионах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T15:14
2024-08-12T15:14
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
безопасность
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НОВО-ОГАРЕВО, 12 авг - РИА Новости. Для России очевидно, что противник будет и дальше пытаться дестабилизировать ситуацию в приграничных регионах, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в понедельник проводит оперативное совещание по ситуации в приграничных регионах РФ с участием представителей силового блока. "Для нас очевидным является то, что противник будет и дальше пытаться дестабилизировать ситуацию в приграничной зоне с целью раскачать внутриполитическую ситуацию в нашей стране", - сказал президент на совещании.
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россия, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Безопасность
Противник продолжит дестабилизировать ситуацию в приграничье, заявил Путин

Президент РФ Путин: противник продолжит дестабилизировать ситуацию в приграничье

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Владимир Путин. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 12 авг - РИА Новости. Для России очевидно, что противник будет и дальше пытаться дестабилизировать ситуацию в приграничных регионах, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в понедельник проводит оперативное совещание по ситуации в приграничных регионах РФ с участием представителей силового блока.
"Для нас очевидным является то, что противник будет и дальше пытаться дестабилизировать ситуацию в приграничной зоне с целью раскачать внутриполитическую ситуацию в нашей стране", - сказал президент на совещании.
Сбор и выдача гуманитарной помощи в областном Дворце молодежи в Курске для вынужденных переселенцев из приграничных районов Курской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинБезопасность
 
 
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