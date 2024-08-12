https://ria.ru/20240812/putin-1965727825.html
ФСБ и Росгвардия должны обеспечить режим КТО в приграничье, заявил Путин
ФСБ и Росгвардия должны обеспечить режим КТО в приграничье, заявил Путин - РИА Новости, 12.08.2024
ФСБ и Росгвардия должны обеспечить режим КТО в приграничье, заявил Путин
ФСБ и Росгвардия должны обеспечить режим КТО в российских приграничных регионах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T15:10
2024-08-12T15:10
2024-08-12T15:10
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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НОВО-ОГАРЕВО, 12 авг - РИА Новости. ФСБ и Росгвардия должны обеспечить режим КТО в российских приграничных регионах, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в понедельник проводит оперативное совещание по ситуации в приграничных регионах РФ с участием представителей силового блока. "Федеральная служба безопасности совместно с Росгвардией должна обеспечить режим контртеррористической операции, эффективную борьбу с диверсионно-разведывательными группами противника", - сказал президент на совещании.
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безопасность, россия, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ и Росгвардия должны обеспечить режим КТО в приграничье, заявил Путин
Путин: ФСБ и Росгвардия должны обеспечить режим КТО в приграничных регионах РФ