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ФСБ и Росгвардия должны обеспечить режим КТО в приграничье, заявил Путин - РИА Новости, 12.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:10 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/putin-1965727825.html
ФСБ и Росгвардия должны обеспечить режим КТО в приграничье, заявил Путин
ФСБ и Росгвардия должны обеспечить режим КТО в приграничье, заявил Путин - РИА Новости, 12.08.2024
ФСБ и Росгвардия должны обеспечить режим КТО в приграничье, заявил Путин
ФСБ и Росгвардия должны обеспечить режим КТО в российских приграничных регионах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T15:10
2024-08-12T15:10
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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НОВО-ОГАРЕВО, 12 авг - РИА Новости. ФСБ и Росгвардия должны обеспечить режим КТО в российских приграничных регионах, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в понедельник проводит оперативное совещание по ситуации в приграничных регионах РФ с участием представителей силового блока. "Федеральная служба безопасности совместно с Росгвардией должна обеспечить режим контртеррористической операции, эффективную борьбу с диверсионно-разведывательными группами противника", - сказал президент на совещании.
https://ria.ru/20240812/zadacha-1965727379.html
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безопасность, россия, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ и Росгвардия должны обеспечить режим КТО в приграничье, заявил Путин

Путин: ФСБ и Росгвардия должны обеспечить режим КТО в приграничных регионах РФ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Владимир Путин. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 12 авг - РИА Новости. ФСБ и Росгвардия должны обеспечить режим КТО в российских приграничных регионах, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в понедельник проводит оперативное совещание по ситуации в приграничных регионах РФ с участием представителей силового блока.
"Федеральная служба безопасности совместно с Росгвардией должна обеспечить режим контртеррористической операции, эффективную борьбу с диверсионно-разведывательными группами противника", - сказал президент на совещании.
Сбор и выдача гуманитарной помощи в областном Дворце молодежи в Курске для вынужденных переселенцев из приграничных районов Курской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Путин назвал главную задачу в Курской области
Вчера, 15:09
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир ПутинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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