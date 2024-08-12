https://ria.ru/20240812/putin-1965727825.html

ФСБ и Росгвардия должны обеспечить режим КТО в приграничье, заявил Путин

ФСБ и Росгвардия должны обеспечить режим КТО в приграничье, заявил Путин - РИА Новости, 12.08.2024

ФСБ и Росгвардия должны обеспечить режим КТО в приграничье, заявил Путин

ФСБ и Росгвардия должны обеспечить режим КТО в российских приграничных регионах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T15:10

2024-08-12T15:10

2024-08-12T15:10

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

владимир путин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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НОВО-ОГАРЕВО, 12 авг - РИА Новости. ФСБ и Росгвардия должны обеспечить режим КТО в российских приграничных регионах, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в понедельник проводит оперативное совещание по ситуации в приграничных регионах РФ с участием представителей силового блока. "Федеральная служба безопасности совместно с Росгвардией должна обеспечить режим контртеррористической операции, эффективную борьбу с диверсионно-разведывательными группами противника", - сказал президент на совещании.

https://ria.ru/20240812/zadacha-1965727379.html

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2024

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безопасность, россия, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)