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Путин: гражданские ведомства должны обеспечить снабжение силовых структур - РИА Новости, 12.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:07 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/putin-1965726463.html
Путин: гражданские ведомства должны обеспечить снабжение силовых структур
Путин: гражданские ведомства должны обеспечить снабжение силовых структур - РИА Новости, 12.08.2024
Путин: гражданские ведомства должны обеспечить снабжение силовых структур
Гражданские ведомства обязаны обеспечить снабжение силовых структур всем необходимым, в том числе всего, что касается промышленности, транспорта, медицины и... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T15:07
2024-08-12T15:07
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
светлана петренко
вооруженные силы украины
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НОВО-ОГАРЕВО, 12 авг - РИА Новости. Гражданские ведомства обязаны обеспечить снабжение силовых структур всем необходимым, в том числе всего, что касается промышленности, транспорта, медицины и финансового обеспечения, сказал президент России Владимир Путин. "Гражданские ведомства обязаны обеспечить снабжение силовых структур всем необходимым, не буду всего перечислять, но это, безусловно, касается промышленности, транспорта, медицины, ну и финансового обеспечения", - заявил Путин на оперативном совещании по ситуации в приграничных областях в режиме ВКС. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.
https://ria.ru/20240812/putin-1965725136.html
https://ria.ru/20240812/putin-1965724550.html
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, светлана петренко, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Светлана Петренко, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Безопасность
Путин: гражданские ведомства должны обеспечить снабжение силовых структур

Путин: гражданские ведомства РФ должны обеспечить снабжение силовых структур

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Владимир Путин. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 12 авг - РИА Новости. Гражданские ведомства обязаны обеспечить снабжение силовых структур всем необходимым, в том числе всего, что касается промышленности, транспорта, медицины и финансового обеспечения, сказал президент России Владимир Путин.
"Гражданские ведомства обязаны обеспечить снабжение силовых структур всем необходимым, не буду всего перечислять, но это, безусловно, касается промышленности, транспорта, медицины, ну и финансового обеспечения", - заявил Путин на оперативном совещании по ситуации в приграничных областях в режиме ВКС.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Путин призвал готовиться к разным сценариям в Брянской области
Вчера, 15:04
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Путин исключил переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям
Вчера, 15:01
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовСветлана ПетренкоВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииБезопасность
 
 
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