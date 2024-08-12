https://ria.ru/20240812/putin-1965726463.html
Путин: гражданские ведомства должны обеспечить снабжение силовых структур
Путин: гражданские ведомства должны обеспечить снабжение силовых структур - РИА Новости, 12.08.2024
Путин: гражданские ведомства должны обеспечить снабжение силовых структур
Гражданские ведомства обязаны обеспечить снабжение силовых структур всем необходимым, в том числе всего, что касается промышленности, транспорта, медицины и... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T15:07
2024-08-12T15:07
2024-08-12T15:07
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
светлана петренко
вооруженные силы украины
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НОВО-ОГАРЕВО, 12 авг - РИА Новости. Гражданские ведомства обязаны обеспечить снабжение силовых структур всем необходимым, в том числе всего, что касается промышленности, транспорта, медицины и финансового обеспечения, сказал президент России Владимир Путин. "Гражданские ведомства обязаны обеспечить снабжение силовых структур всем необходимым, не буду всего перечислять, но это, безусловно, касается промышленности, транспорта, медицины, ну и финансового обеспечения", - заявил Путин на оперативном совещании по ситуации в приграничных областях в режиме ВКС. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.
https://ria.ru/20240812/putin-1965725136.html
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, светлана петренко, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Светлана Петренко, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Безопасность
Путин: гражданские ведомства должны обеспечить снабжение силовых структур
Путин: гражданские ведомства РФ должны обеспечить снабжение силовых структур