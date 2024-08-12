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Путин призвал готовиться к разным сценариям в Брянской области
Путин призвал готовиться к разным сценариям в Брянской области - РИА Новости, 12.08.2024
Путин призвал готовиться к разным сценариям в Брянской области
Относительное спокойствие в Брянской области сегодня не гарантирует, что такая обстановка будет сохраняться, нужно готовиться к разным сценариям, заявил... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T15:04
2024-08-12T15:04
2024-08-12T15:15
владимир путин
специальная военная операция на украине
россия
брянская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Относительное спокойствие в Брянской области сегодня не гарантирует, что такая обстановка будет сохраняться, нужно готовиться к разным сценариям, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в понедельник проводит оперативное совещание по ситуации в приграничных регионах РФ с участием представителей силового блока."Если сегодня в Брянской области относительно спокойно, это не значит, что завтра там сохранится такая же обстановка. Я вас прошу самым внимательным образом к этому отнестись вместе с силовыми структурами, вместе со штабом, который создается по линии ФСБ России при поддержке Росгвардии. Все вопросы, которые нужны для обсуждения, для подготовки к любому развитию ситуации вместе с МЧС России заранее нужно подготовить и решить", - сказал президент на совещании.
https://ria.ru/20240812/bogomaz-1965726260.html
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владимир путин, россия, брянская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
Путин призвал готовиться к разным сценариям в Брянской области
Путин: нет гарантий, что обстановка в Брянской области будет спокойной