https://ria.ru/20240812/putin-1965724961.html

Путин: события под Курском показывают, почему Киев отказался от переговоров

Путин: события под Курском показывают, почему Киев отказался от переговоров - РИА Новости, 12.08.2024

Путин: события под Курском показывают, почему Киев отказался от переговоров

Ситуация в Курской области показывает, почему киевский режим отказался от мирных предложений Москвы и посредников, заявил президент России Владимир Путин,... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T15:03

2024-08-12T15:03

2024-08-12T15:05

киев

москва

владимир путин

специальная военная операция на украине

курская область

россия

валерий герасимов

светлана петренко

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НОВО-ОГАРЕВО, 12 авг - РИА Новости. Ситуация в Курской области показывает, почему киевский режим отказался от мирных предложений Москвы и посредников, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что "противник выполняет волю своих западных хозяев"."Теперь ясно, почему киевский режим отказывался от наших предложений вернуться к мирному плану урегулирования (конфликта), так же как и от предложений заинтересованных и нейтральных посредников. Судя по всему, противник при помощи своих западных хозяев выполняет их волю", - сказал Путин на оперативном совещании в режиме видеоконференции по ситуации в приграничных областях.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.

https://ria.ru/20240812/zadacha-1965725868.html

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киев, москва, владимир путин, курская область, россия, валерий герасимов, светлана петренко, вооруженные силы украины, безопасность