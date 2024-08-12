Путин: события под Курском показывают, почему Киев отказался от переговоров
Путин: события под Курском показывают, почему Киев отказался от переговоров с РФ
Владимир Путин. Архивное фото
НОВО-ОГАРЕВО, 12 авг - РИА Новости. Ситуация в Курской области показывает, почему киевский режим отказался от мирных предложений Москвы и посредников, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что "противник выполняет волю своих западных хозяев".
"Теперь ясно, почему киевский режим отказывался от наших предложений вернуться к мирному плану урегулирования (конфликта), так же как и от предложений заинтересованных и нейтральных посредников. Судя по всему, противник при помощи своих западных хозяев выполняет их волю", - сказал Путин на оперативном совещании в режиме видеоконференции по ситуации в приграничных областях.
Путин назвал главную задачу Минобороны
Вчера, 15:05
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.