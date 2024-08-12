https://ria.ru/20240812/putin-1965724737.html

Путин попросил главу Белгородской области доложить о ситуации в регионе

Путин попросил главу Белгородской области доложить о ситуации в регионе - РИА Новости, 12.08.2024

Путин попросил главу Белгородской области доложить о ситуации в регионе

Президент России Владимир Путин на совещании с представителями силового блока попросил главу Белгородской области Вячеслава Гладкова доложить о ситуации в... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T15:02

2024-08-12T15:02

2024-08-12T15:10

политика

белгородская область

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НОВО-ОГАРЕВО, 12 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с представителями силового блока попросил главу Белгородской области Вячеслава Гладкова доложить о ситуации в регионе."Пожалуйста, Белгородская область", - сказал Путин на оперативном совещании в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20240812/prikaz-1965698633.html

белгородская область

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политика, белгородская область