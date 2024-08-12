https://ria.ru/20240812/putin-1965724550.html

Путин исключил переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям

Путин исключил переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям - РИА Новости, 12.08.2024

Путин исключил переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям

Президент РФ Владимир Путин, говоря о перспективах переговоров с Киевом, заявил, что нельзя вести речь о переговорах с теми, которые без разбора наносит удары... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T15:01

2024-08-12T15:01

2024-08-12T15:23

владимир путин

специальная военная операция на украине

россия

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курская область

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НОВО-ОГАРЕВО, 12 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о перспективах переговоров с Киевом, заявил, что нельзя вести речь о переговорах с теми, которые без разбора наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре.Путин в понедельник проводит оперативное совещание по ситуации в приграничных регионах РФ с участием представителей силового блока."Судя по всему противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем, но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре, либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики, о чем с ними вообще можно говорить", - сказал президент на совещании.

https://ria.ru/20240812/smirnov-1965731287.html

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владимир путин, россия, украина, вооруженные силы украины, курская область