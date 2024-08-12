https://ria.ru/20240812/putin-1965724550.html
Путин исключил переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям
Путин исключил переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям - РИА Новости, 12.08.2024
Путин исключил переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям
Президент РФ Владимир Путин, говоря о перспективах переговоров с Киевом, заявил, что нельзя вести речь о переговорах с теми, которые без разбора наносит удары... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T15:01
2024-08-12T15:01
2024-08-12T15:23
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НОВО-ОГАРЕВО, 12 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о перспективах переговоров с Киевом, заявил, что нельзя вести речь о переговорах с теми, которые без разбора наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре.Путин в понедельник проводит оперативное совещание по ситуации в приграничных регионах РФ с участием представителей силового блока."Судя по всему противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем, но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре, либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики, о чем с ними вообще можно говорить", - сказал президент на совещании.
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владимир путин, россия, украина, вооруженные силы украины, курская область
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Курская область
Путин исключил переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям
Путин: с теми, кто наносит удары по мирным людям, не может быть переговоров
НОВО-ОГАРЕВО, 12 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о перспективах переговоров с Киевом, заявил, что нельзя вести речь о переговорах с теми, которые без разбора наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре.
Путин в понедельник проводит оперативное совещание по ситуации в приграничных регионах РФ с участием представителей силового блока.
"Судя по всему противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем, но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре, либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики, о чем с ними вообще можно говорить", - сказал президент на совещании.