https://ria.ru/20240812/putin-1965724029.html

Пограничники должны обеспечить надежное прикрытие границ, заявил Путин

Пограничники должны обеспечить надежное прикрытие границ, заявил Путин - РИА Новости, 12.08.2024

Пограничники должны обеспечить надежное прикрытие границ, заявил Путин

Российский пограничники должны обеспечить надежное прикрытие границ, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T14:58

2024-08-12T14:58

2024-08-12T15:06

владимир путин

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

брянская область

валерий герасимов

светлана петренко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965168916_0:63:3415:1984_1920x0_80_0_0_b04de868fe0ddb9a4745b172b596364f.jpg

НОВО-ОГАРЕВО, 12 авг - РИА Новости. Российский пограничники должны обеспечить надежное прикрытие границ, заявил президент РФ Владимир Путин."Главная задача стоит безусловно перед министерством обороны, выдавить, выбить противника с наших территорий и, совместно с пограничной службой, обеспечить надежное прикрытие госграниц", - сказал Путин на оперативном совещании.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.

https://ria.ru/20240812/zadacha-1965725868.html

https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965725650.html

россия

курская область

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, безопасность, россия, курская область, брянская область, валерий герасимов, светлана петренко, вооруженные силы украины