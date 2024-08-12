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Пограничники должны обеспечить надежное прикрытие границ, заявил Путин - РИА Новости, 12.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:58 12.08.2024 (обновлено: 15:06 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/putin-1965724029.html
Пограничники должны обеспечить надежное прикрытие границ, заявил Путин
Пограничники должны обеспечить надежное прикрытие границ, заявил Путин - РИА Новости, 12.08.2024
Пограничники должны обеспечить надежное прикрытие границ, заявил Путин
Российский пограничники должны обеспечить надежное прикрытие границ, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T14:58
2024-08-12T15:06
владимир путин
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
брянская область
валерий герасимов
светлана петренко
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НОВО-ОГАРЕВО, 12 авг - РИА Новости. Российский пограничники должны обеспечить надежное прикрытие границ, заявил президент РФ Владимир Путин."Главная задача стоит безусловно перед министерством обороны, выдавить, выбить противника с наших территорий и, совместно с пограничной службой, обеспечить надежное прикрытие госграниц", - сказал Путин на оперативном совещании.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.
https://ria.ru/20240812/zadacha-1965725868.html
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владимир путин, безопасность, россия, курская область, брянская область, валерий герасимов, светлана петренко, вооруженные силы украины
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Брянская область, Валерий Герасимов, Светлана Петренко, Вооруженные силы Украины
Пограничники должны обеспечить надежное прикрытие границ, заявил Путин

Путин: пограничники РФ должны обеспечить надежное прикрытие госграниц

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВО-ОГАРЕВО, 12 авг - РИА Новости. Российский пограничники должны обеспечить надежное прикрытие границ, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Главная задача стоит безусловно перед министерством обороны, выдавить, выбить противника с наших территорий и, совместно с пограничной службой, обеспечить надежное прикрытие госграниц", - сказал Путин на оперативном совещании.
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Путин назвал главную задачу Минобороны
Вчера, 15:05
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.
Экипаж вертолета Ка-52 Аллигатор выполняет боевое задание по поражению подразделений ВСУ на границе с Курской областью - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
"Надежды нет". Стало известно об истинном плане ВСУ в Курской области
Вчера, 15:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинБезопасностьРоссияКурская областьБрянская областьВалерий ГерасимовСветлана ПетренкоВооруженные силы Украины
 
 
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