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Киев выполняет волю западных хозяев, заявил Путин - РИА Новости, 12.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:58 12.08.2024 (обновлено: 15:18 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/putin-1965723673.html
Киев выполняет волю западных хозяев, заявил Путин
Киев выполняет волю западных хозяев, заявил Путин - РИА Новости, 12.08.2024
Киев выполняет волю западных хозяев, заявил Путин
Киев выполняет волю западных хозяев, заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T14:58
2024-08-12T15:18
специальная военная операция на украине
владимир путин
курская область
вооруженные силы украины
украина
безопасность
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Киев выполняет волю западных хозяев, заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании."Судя по всему, противник при помощи своих западных хозяев выполняет их волю", - сказал Путин.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.
https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html
https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html
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владимир путин, курская область, вооруженные силы украины, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Курская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Безопасность
Киев выполняет волю западных хозяев, заявил Путин

Путин: Киев при помощи западных хозяев выполняет их волю

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Киев выполняет волю западных хозяев, заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании.
"Судя по всему, противник при помощи своих западных хозяев выполняет их волю", - сказал Путин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Нападение на Курскую область: Запад вскрыл карты
Вчера, 08:00
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
За террористической атакой в Курской области стоят США
10 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинКурская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаБезопасность
 
 
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