https://ria.ru/20240812/putin-1965723673.html

Киев выполняет волю западных хозяев, заявил Путин

Киев выполняет волю западных хозяев, заявил Путин - РИА Новости, 12.08.2024

Киев выполняет волю западных хозяев, заявил Путин

Киев выполняет волю западных хозяев, заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T14:58

2024-08-12T14:58

2024-08-12T15:18

специальная военная операция на украине

владимир путин

курская область

вооруженные силы украины

украина

безопасность

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Киев выполняет волю западных хозяев, заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании."Судя по всему, противник при помощи своих западных хозяев выполняет их волю", - сказал Путин.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.

https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html

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курская область

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владимир путин, курская область, вооруженные силы украины, украина, безопасность