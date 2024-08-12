https://ria.ru/20240812/putin-1965642649.html

Путин выразил уверенность, что Минобороны и ОПК заключат выгодные контракты

Путин выразил уверенность, что Минобороны и ОПК заключат выгодные контракты - РИА Новости, 12.08.2024

Путин выразил уверенность, что Минобороны и ОПК заключат выгодные контракты

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что по итогам нынешнего форума "Армия" Минобороны и предприятия ОПК заключат выгодные контракты, а... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T10:55

2024-08-12T10:55

2024-08-12T10:55

безопасность

россия

владимир путин

форум "армия — 2024"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1960019081_0:65:3133:1827_1920x0_80_0_0_50c21b88fbda376ffa76a929be2724fb.jpg

КУБИНКА (Московская обл.), 12 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что по итогам нынешнего форума "Армия" Минобороны и предприятия ОПК заключат выгодные контракты, а взаимодействие дружественных стран в обеспечении безопасности станет ещё более эффективным. "Интенсивная, предметная программа нашего форума "Армия-2024" ориентирована именно на целевую, профессиональную аудиторию. Не сомневаюсь, что по итогам форума будут упрочены и установлены новые перспективные связи, заключены обоюдовыгодные контракты между министерством обороны и предприятиями оборонно-промышленного комплекса России. А взаимодействие наших близких, дружественных стран в области обеспечения безопасности и защиты национальных интересов будет ещё более эффективным", - заявил Путин в видеообращении по случаю открытия Международного военно-технического форума "Армия-2024".

https://ria.ru/20240812/armiya_2024-1965118004.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, владимир путин, форум "армия — 2024"