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Путин выразил уверенность, что Минобороны и ОПК заключат выгодные контракты
Путин выразил уверенность, что Минобороны и ОПК заключат выгодные контракты - РИА Новости, 12.08.2024
Путин выразил уверенность, что Минобороны и ОПК заключат выгодные контракты
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что по итогам нынешнего форума "Армия" Минобороны и предприятия ОПК заключат выгодные контракты, а... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T10:55
2024-08-12T10:55
2024-08-12T10:55
безопасность
россия
владимир путин
форум "армия — 2024"
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КУБИНКА (Московская обл.), 12 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что по итогам нынешнего форума "Армия" Минобороны и предприятия ОПК заключат выгодные контракты, а взаимодействие дружественных стран в обеспечении безопасности станет ещё более эффективным. "Интенсивная, предметная программа нашего форума "Армия-2024" ориентирована именно на целевую, профессиональную аудиторию. Не сомневаюсь, что по итогам форума будут упрочены и установлены новые перспективные связи, заключены обоюдовыгодные контракты между министерством обороны и предприятиями оборонно-промышленного комплекса России. А взаимодействие наших близких, дружественных стран в области обеспечения безопасности и защиты национальных интересов будет ещё более эффективным", - заявил Путин в видеообращении по случаю открытия Международного военно-технического форума "Армия-2024".
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безопасность, россия, владимир путин, форум "армия — 2024"
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Форум "Армия — 2024"
Путин выразил уверенность, что Минобороны и ОПК заключат выгодные контракты
Путин: по итогам форума "Армия" Минобороны и ОПК заключат выгодные контракты