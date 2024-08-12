https://ria.ru/20240812/putin-1965641508.html

Путин отметил эффективность российских ноу-хау на поле боя

Путин отметил эффективность российских ноу-хау на поле боя - РИА Новости, 12.08.2024

Путин отметил эффективность российских ноу-хау на поле боя

Многие российские инновационные решения в области вооружений, не имеющие аналогов, уже доказали свою эффективность на поле боя, заявил президент Владимир Путин... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T10:50

2024-08-12T10:50

2024-08-12T11:45

безопасность

россия

владимир путин

форум "армия — 2024"

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КУБИНКА, 12 авг — РИА Новости. Многие российские инновационные решения в области вооружений, не имеющие аналогов, уже доказали свою эффективность на поле боя, заявил президент Владимир Путин в приветственном видеообращении к участникам форума "Армия". "Причем их главные, базовые характеристики постоянно совершенствуются, улучшаются. Работа конструкторов, инженеров, ученых, трудовых коллективов оборонных заводов активно продолжается с учетом боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции", — сказал он.Глава государства подчеркнул, что работа оборонно-промышленного комплекса получает весомую поддержку со стороны малого бизнеса, общественных и патриотических организаций, волонтерского движения и граждан России. Среди приоритетных направлений такой совместной работы Путин перечислил современные элементы экипировки, средства связи, защиты и радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и технологии искусственного интеллекта.На форуме "Армия" развернули масштабную презентацию передовых, во многом уникальных достижений российской оборонной промышленности, там представлены более 240 только экспортных образцов вооружения, военной и специальной техники, добавил президент. Он выразил уверенность, что по итогам форума удастся установить новые перспективные связи, заключить обоюдовыгодные контракты между Минобороны и предприятиями ОПК, а взаимодействие дружественных России стран в области обеспечения безопасности и защиты национальных интересов будет еще более эффективным. Форум "Армия-2024" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.

https://ria.ru/20240704/putin-1957458342.html

https://ria.ru/20240812/armiya-1965605118.html

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Обращение Путина по случаю открытия форума "Армия-2024" Обращение Путина по случаю открытия форума "Армия-2024" 2024-08-12T10:50 true PT3M55S

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безопасность, россия, владимир путин, форум "армия — 2024"