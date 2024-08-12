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Путин отметил эффективность российских ноу-хау на поле боя - РИА Новости, 12.08.2024
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10:50 12.08.2024 (обновлено: 11:45 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/putin-1965641508.html
Путин отметил эффективность российских ноу-хау на поле боя
Путин отметил эффективность российских ноу-хау на поле боя - РИА Новости, 12.08.2024
Путин отметил эффективность российских ноу-хау на поле боя
Многие российские инновационные решения в области вооружений, не имеющие аналогов, уже доказали свою эффективность на поле боя, заявил президент Владимир Путин... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T10:50
2024-08-12T11:45
безопасность
россия
владимир путин
форум "армия — 2024"
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КУБИНКА, 12 авг — РИА Новости. Многие российские инновационные решения в области вооружений, не имеющие аналогов, уже доказали свою эффективность на поле боя, заявил президент Владимир Путин в приветственном видеообращении к участникам форума "Армия". &quot;Причем их главные, базовые характеристики постоянно совершенствуются, улучшаются. Работа конструкторов, инженеров, ученых, трудовых коллективов оборонных заводов активно продолжается с учетом боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции&quot;, — сказал он.Глава государства подчеркнул, что работа оборонно-промышленного комплекса получает весомую поддержку со стороны малого бизнеса, общественных и патриотических организаций, волонтерского движения и граждан России. Среди приоритетных направлений такой совместной работы Путин перечислил современные элементы экипировки, средства связи, защиты и радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и технологии искусственного интеллекта.На форуме "Армия" развернули масштабную презентацию передовых, во многом уникальных достижений российской оборонной промышленности, там представлены более 240 только экспортных образцов вооружения, военной и специальной техники, добавил президент. Он выразил уверенность, что по итогам форума удастся установить новые перспективные связи, заключить обоюдовыгодные контракты между Минобороны и предприятиями ОПК, а взаимодействие дружественных России стран в области обеспечения безопасности и защиты национальных интересов будет еще более эффективным. Форум "Армия-2024" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.
https://ria.ru/20240704/putin-1957458342.html
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Обращение Путина по случаю открытия форума "Армия-2024"
Обращение Путина по случаю открытия форума "Армия-2024"
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безопасность, россия, владимир путин, форум "армия — 2024"
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Форум "Армия — 2024"
Путин отметил эффективность российских ноу-хау на поле боя

Путин: многие российские ноу-хау доказали свою эффективность на поле боя

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КУБИНКА, 12 авг — РИА Новости. Многие российские инновационные решения в области вооружений, не имеющие аналогов, уже доказали свою эффективность на поле боя, заявил президент Владимир Путин в приветственном видеообращении к участникам форума "Армия".
«

"Причем их главные, базовые характеристики постоянно совершенствуются, улучшаются. Работа конструкторов, инженеров, ученых, трудовых коллективов оборонных заводов активно продолжается с учетом боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции", — сказал он.

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Глава государства подчеркнул, что работа оборонно-промышленного комплекса получает весомую поддержку со стороны малого бизнеса, общественных и патриотических организаций, волонтерского движения и граждан России. Среди приоритетных направлений такой совместной работы Путин перечислил современные элементы экипировки, средства связи, защиты и радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и технологии искусственного интеллекта.
На форуме "Армия" развернули масштабную презентацию передовых, во многом уникальных достижений российской оборонной промышленности, там представлены более 240 только экспортных образцов вооружения, военной и специальной техники, добавил президент. Он выразил уверенность, что по итогам форума удастся установить новые перспективные связи, заключить обоюдовыгодные контракты между Минобороны и предприятиями ОПК, а взаимодействие дружественных России стран в области обеспечения безопасности и защиты национальных интересов будет еще более эффективным.
Форум "Армия-2024" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.
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БезопасностьРоссияВладимир ПутинФорум "Армия — 2024"
 
 
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