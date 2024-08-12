https://ria.ru/20240812/putin-1965640796.html

Россия готова развивать систему равной безопасности в мире, заявил Путин

Россия готова развивать систему равной безопасности в мире, заявил Путин - РИА Новости, 12.08.2024

Россия готова развивать систему равной безопасности в мире, заявил Путин

Россия готова развивать систему равной неделимой безопасности в мире вместе с зарубежными партнерами, ценит их интерес к форуму "Армия-2024", заявил президент... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T10:45

2024-08-12T10:45

2024-08-12T10:48

россия

владимир путин

форум "армия — 2024"

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КУБИНКА, 12 авг - РИА Новости. Россия готова развивать систему равной неделимой безопасности в мире вместе с зарубежными партнерами, ценит их интерес к форуму "Армия-2024", заявил президент России Владимир Путин. Глава государства выступил с обращением, в котором поприветствовал участников форума "Армия-2024". Он отметил, что форум привлекает интерес специалистов из многих стран мира. "Мы ценим и поддерживаем такой интерес, дорожим нашими партнёрскими связями и готовы их развивать, работать вместе в целях создания равной, неделимой безопасности, построения нового, более справедливого, многополярного мира. Видим, что наш настрой на конструктивное сотрудничество востребован и находит искренний, живой отклик", - сказал глава государств в видеообращении. Президент России отметил, что десятки стран направили представительные делегации на форум, заявлено участие свыше 120 компаний, а на площадке "Армии-2024" будут размещены несколько зарубежных выставочных экспозиций. "Такой широкий, действительно международный охват, взаимная открытость к диалогу, насыщенная деловая программа – в лучших традициях этого форума", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20240812/armiya_2024-1965118004.html

https://ria.ru/20240812/delegatsii-1965622909.html

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россия, владимир путин, форум "армия — 2024"