https://ria.ru/20240812/punkty-1965735714.html

В Брянской области готовы пункты временного размещения, сообщил губернатор

В Брянской области готовы пункты временного размещения, сообщил губернатор - РИА Новости, 12.08.2024

В Брянской области готовы пункты временного размещения, сообщил губернатор

Пункты временного размещения Брянской области готовы на случай необходимости, доложил губернатор региона Александр Богомаз Владимиру Путину на совещании. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T15:30

2024-08-12T15:30

2024-08-12T15:30

брянская область

владимир путин

курская область

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НОВО-ОГАРЕВО, 12 авг – РИА Новости. Пункты временного размещения Брянской области готовы на случай необходимости, доложил губернатор региона Александр Богомаз Владимиру Путину на совещании. "В рамках контртеррористической операции у нас готовы ПВР на 1576 человек. Если нужно мы развернем их на более чем 32 тысячи человек", - сказал Богомаз. По словам главы региона, работы по отселению людей пока не ведется, однако в этом направлении власти работают с жителями, предлагая выехать в пункты временного размещения. Он уточнил, что пока данной возможностью никто не воспользовался.

https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html

брянская область

курская область

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брянская область, владимир путин, курская область