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В Брянской области готовы пункты временного размещения, сообщил губернатор - РИА Новости, 12.08.2024
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15:30 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/punkty-1965735714.html
В Брянской области готовы пункты временного размещения, сообщил губернатор
В Брянской области готовы пункты временного размещения, сообщил губернатор - РИА Новости, 12.08.2024
В Брянской области готовы пункты временного размещения, сообщил губернатор
Пункты временного размещения Брянской области готовы на случай необходимости, доложил губернатор региона Александр Богомаз Владимиру Путину на совещании. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T15:30
2024-08-12T15:30
брянская область
владимир путин
курская область
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НОВО-ОГАРЕВО, 12 авг – РИА Новости. Пункты временного размещения Брянской области готовы на случай необходимости, доложил губернатор региона Александр Богомаз Владимиру Путину на совещании. "В рамках контртеррористической операции у нас готовы ПВР на 1576 человек. Если нужно мы развернем их на более чем 32 тысячи человек", - сказал Богомаз. По словам главы региона, работы по отселению людей пока не ведется, однако в этом направлении власти работают с жителями, предлагая выехать в пункты временного размещения. Он уточнил, что пока данной возможностью никто не воспользовался.
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брянская область, владимир путин, курская область
Брянская область, Владимир Путин, Курская область
В Брянской области готовы пункты временного размещения, сообщил губернатор

Богомаз: пункты временного размещения готовы на случай необходимости

© Фото : официальный Telegram-канал Главы Беловского района Курской областиВыезд жителей Беловского района
Выезд жителей Беловского района - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Фото : официальный Telegram-канал Главы Беловского района Курской области
Выезд жителей Беловского района. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 12 авг – РИА Новости. Пункты временного размещения Брянской области готовы на случай необходимости, доложил губернатор региона Александр Богомаз Владимиру Путину на совещании.
«
"В рамках контртеррористической операции у нас готовы ПВР на 1576 человек. Если нужно мы развернем их на более чем 32 тысячи человек", - сказал Богомаз.
По словам главы региона, работы по отселению людей пока не ведется, однако в этом направлении власти работают с жителями, предлагая выехать в пункты временного размещения. Он уточнил, что пока данной возможностью никто не воспользовался.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
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