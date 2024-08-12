https://ria.ru/20240812/punkty-1965735714.html
В Брянской области готовы пункты временного размещения, сообщил губернатор
В Брянской области готовы пункты временного размещения, сообщил губернатор - РИА Новости, 12.08.2024
В Брянской области готовы пункты временного размещения, сообщил губернатор
Пункты временного размещения Брянской области готовы на случай необходимости, доложил губернатор региона Александр Богомаз Владимиру Путину на совещании. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T15:30
2024-08-12T15:30
2024-08-12T15:30
брянская область
владимир путин
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965666634_0:174:792:620_1920x0_80_0_0_c6679a78e0fa190147fec60a7c474d58.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 12 авг – РИА Новости. Пункты временного размещения Брянской области готовы на случай необходимости, доложил губернатор региона Александр Богомаз Владимиру Путину на совещании. "В рамках контртеррористической операции у нас готовы ПВР на 1576 человек. Если нужно мы развернем их на более чем 32 тысячи человек", - сказал Богомаз. По словам главы региона, работы по отселению людей пока не ведется, однако в этом направлении власти работают с жителями, предлагая выехать в пункты временного размещения. Он уточнил, что пока данной возможностью никто не воспользовался.
https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html
брянская область
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965666634_0:100:792:694_1920x0_80_0_0_e4916dcc69f509a16196ac881bd996bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, владимир путин, курская область
Брянская область, Владимир Путин, Курская область
В Брянской области готовы пункты временного размещения, сообщил губернатор
Богомаз: пункты временного размещения готовы на случай необходимости