https://ria.ru/20240812/psb-1965738141.html

ПСБ заключил стратегические соглашения на форуме "Армия"

ПСБ заключил стратегические соглашения на форуме "Армия" - РИА Новости, 12.08.2024

ПСБ заключил стратегические соглашения на форуме "Армия"

ПСБ в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2024" заключил стратегические соглашения о развитии партнерства в финансово-кредитной сфере с... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T15:35

2024-08-12T15:35

2024-08-12T15:35

кубинка

псб (банк псб)

форум "армия — 2024"

ростех

петр фрадков

алексей алешин

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. ПСБ в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2024" заключил стратегические соглашения о развитии партнерства в финансово-кредитной сфере с предприятиями Госкорпорации "Ростех", сообщает пресс-служба банка. Соглашение с НПО "Высокоточные комплексы" подписали председатель банка Петр Фрадков и генеральный директор холдинга Олег Рязанцев. Документ о сотрудничестве с Акционерным обществом "Национальная авиационно-сервисная компания" председатель банка подписал с гендиректором компании Алексеем Алешиным. По данным пресс-службы, банк и предприятия ОПК договорились взаимодействовать при реализации инвестиционных инициатив, а также программ внедрения современных технологий эффективного управления финансовыми ресурсами и размещения временно свободных средств. Кроме того, стороны будут сотрудничать в сфере предоставления комплексных услуг для работников предприятий. Достигнутые договоренности способствуют развитию высокотехнологичных отраслей и российской промышленности в целом и разработке самых современных финансовых инструментов. "ПСБ уже более пяти лет является опорой оборонно-промышленного комплекса и предприятий высокотехнологичных отраслей. За это время мы выстроили эффективную работу с основными производствами страны, создали региональные хабы для максимального покрытия клиентским и кредитным сопровождением предприятий, достигли доли 80% на рынке финансирования отрасли и обслуживания гособоронзаказа. Продолжаем расширять сотрудничество и оказывать всестороннюю поддержку созданию современных продуктов и инновационных решений для российской промышленности", – приводит пресс-служба слова Фрадкова. Международный военно-технический форум "Армия" – выставочное мероприятие, организуемое министерством обороны Российской Федерации для демонстрации инновационных идей и достижений в сфере высокотехнологичного производства. Форум проводится ежегодно в соответствии с распоряжением правительства РФ.

https://ria.ru/20240731/fradkov-1963088766.html

https://ria.ru/20240624/drozdov-1955074368.html

кубинка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

кубинка, псб (банк псб), форум "армия — 2024", ростех, петр фрадков, алексей алешин