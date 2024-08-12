https://ria.ru/20240812/proverka-1965588987.html

В Мордовии проверят сообщения о банкете заключенных в колонии

В Мордовии проверят сообщения о банкете заключенных в колонии - РИА Новости, 12.08.2024

В Мордовии проверят сообщения о банкете заключенных в колонии

Прокуратура Мордовии проведет проверку после сообщений СМИ о застолье в местной колонии, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T05:18

2024-08-12T05:18

2024-08-12T12:16

происшествия

россия

зубово-полянский район

республика мордовия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965629975_0:1:1065:600_1920x0_80_0_0_c52c920b733be362d1665c54cc38bc93.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 авг — РИА Новости. Прокуратура Мордовии проведет проверку после сообщений СМИ о застолье в местной колонии, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале."В СМИ опубликована информация о возможных нарушениях режимных требований осужденными, содержащимися в ИК-7 УФСИН России по Республике Мордовия. По данному факту организована проверка", — говорится в релизе.В случае выявления нарушений ведомство примет меры прокурорского реагирования, добавили в пресс-службе.О банкете заключенных в колонии в поселке Сосновка Зубово-Полянского района написала газета "Известия". Там утверждают, что в редакцию попала фотография от источника, близкого к правоохранительной системе Мордовии. По его словам, снимок сделан вечером 20 июля в помещении отряда 2А ФКУ ИК-7. В кадре — десятки человек за столами с едой, а среди них, как рассказал собеседник издания, "осужденные за тяжкие преступления, в частности участники и активные члены этнических преступных группировок, в том числе распространявших в России наркотики". В управлении ФСИН по Мордовии "Известиям" заявили, что проведут проверку. Там также пояснили, что заключенные имеют право заказывать и покупать готовую еду через магазин при колонии за деньги, заработанные на производстве либо переведенные на их личный счет родственниками. Кроме того, они могут получать продукты в передачах и посылках.Мордовское управление Следственного комитета, со своей стороны, также организовало проверку.

https://ria.ru/20240812/delo-1965585728.html

https://ria.ru/20240809/vzyatki-1965243103.html

россия

зубово-полянский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, зубово-полянский район, республика мордовия