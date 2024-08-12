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В Мордовии проверят сообщения о банкете заключенных в колонии - РИА Новости, 12.08.2024
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05:18 12.08.2024 (обновлено: 12:16 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/proverka-1965588987.html
В Мордовии проверят сообщения о банкете заключенных в колонии
В Мордовии проверят сообщения о банкете заключенных в колонии - РИА Новости, 12.08.2024
В Мордовии проверят сообщения о банкете заключенных в колонии
Прокуратура Мордовии проведет проверку после сообщений СМИ о застолье в местной колонии, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T05:18
2024-08-12T12:16
происшествия
россия
зубово-полянский район
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 авг — РИА Новости. Прокуратура Мордовии проведет проверку после сообщений СМИ о застолье в местной колонии, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале."В СМИ опубликована информация о возможных нарушениях режимных требований осужденными, содержащимися в ИК-7 УФСИН России по Республике Мордовия. По данному факту организована проверка", — говорится в релизе.В случае выявления нарушений ведомство примет меры прокурорского реагирования, добавили в пресс-службе.О банкете заключенных в колонии в поселке Сосновка Зубово-Полянского района написала газета "Известия". Там утверждают, что в редакцию попала фотография от источника, близкого к правоохранительной системе Мордовии. По его словам, снимок сделан вечером 20 июля в помещении отряда 2А ФКУ ИК-7. В кадре — десятки человек за столами с едой, а среди них, как рассказал собеседник издания, "осужденные за тяжкие преступления, в частности участники и активные члены этнических преступных группировок, в том числе распространявших в России наркотики". В управлении ФСИН по Мордовии "Известиям" заявили, что проведут проверку. Там также пояснили, что заключенные имеют право заказывать и покупать готовую еду через магазин при колонии за деньги, заработанные на производстве либо переведенные на их личный счет родственниками. Кроме того, они могут получать продукты в передачах и посылках.Мордовское управление Следственного комитета, со своей стороны, также организовало проверку.
https://ria.ru/20240812/delo-1965585728.html
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россия
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Новости
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происшествия, россия, зубово-полянский район, республика мордовия
Происшествия, Россия, Зубово-Полянский район, Республика Мордовия
В Мордовии проверят сообщения о банкете заключенных в колонии

Прокуратура Мордовии проверит сообщения о банкете заключенных в колонии

© Известия IZ.RUКадр видео застолья в помещении отряда 2А ФКУ ИК-7, опубликованный газетой "Известия"
Кадр видео застолья в помещении отряда 2А ФКУ ИК-7, опубликованный газетой Известия - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Известия IZ.RU
Кадр видео застолья в помещении отряда 2А ФКУ ИК-7, опубликованный газетой "Известия"
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 авг — РИА Новости. Прокуратура Мордовии проведет проверку после сообщений СМИ о застолье в местной колонии, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
«
"В СМИ опубликована информация о возможных нарушениях режимных требований осужденными, содержащимися в ИК-7 УФСИН России по Республике Мордовия. По данному факту организована проверка", — говорится в релизе.
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В случае выявления нарушений ведомство примет меры прокурорского реагирования, добавили в пресс-службе.
О банкете заключенных в колонии в поселке Сосновка Зубово-Полянского района написала газета "Известия". Там утверждают, что в редакцию попала фотография от источника, близкого к правоохранительной системе Мордовии. По его словам, снимок сделан вечером 20 июля в помещении отряда 2А ФКУ ИК-7. В кадре — десятки человек за столами с едой, а среди них, как рассказал собеседник издания, "осужденные за тяжкие преступления, в частности участники и активные члены этнических преступных группировок, в том числе распространявших в России наркотики".
В управлении ФСИН по Мордовии "Известиям" заявили, что проведут проверку. Там также пояснили, что заключенные имеют право заказывать и покупать готовую еду через магазин при колонии за деньги, заработанные на производстве либо переведенные на их личный счет родственниками. Кроме того, они могут получать продукты в передачах и посылках.
Мордовское управление Следственного комитета, со своей стороны, также организовало проверку.
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