В Мордовии проверят сообщения о банкете заключенных в колонии
Прокуратура Мордовии проверит сообщения о банкете заключенных в колонии
© Известия IZ.RUКадр видео застолья в помещении отряда 2А ФКУ ИК-7, опубликованный газетой "Известия"
Кадр видео застолья в помещении отряда 2А ФКУ ИК-7, опубликованный газетой "Известия"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 авг — РИА Новости. Прокуратура Мордовии проведет проверку после сообщений СМИ о застолье в местной колонии, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
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"В СМИ опубликована информация о возможных нарушениях режимных требований осужденными, содержащимися в ИК-7 УФСИН России по Республике Мордовия. По данному факту организована проверка", — говорится в релизе.
В случае выявления нарушений ведомство примет меры прокурорского реагирования, добавили в пресс-службе.
О банкете заключенных в колонии в поселке Сосновка Зубово-Полянского района написала газета "Известия". Там утверждают, что в редакцию попала фотография от источника, близкого к правоохранительной системе Мордовии. По его словам, снимок сделан вечером 20 июля в помещении отряда 2А ФКУ ИК-7. В кадре — десятки человек за столами с едой, а среди них, как рассказал собеседник издания, "осужденные за тяжкие преступления, в частности участники и активные члены этнических преступных группировок, в том числе распространявших в России наркотики".
В управлении ФСИН по Мордовии "Известиям" заявили, что проведут проверку. Там также пояснили, что заключенные имеют право заказывать и покупать готовую еду через магазин при колонии за деньги, заработанные на производстве либо переведенные на их личный счет родственниками. Кроме того, они могут получать продукты в передачах и посылках.
Мордовское управление Следственного комитета, со своей стороны, также организовало проверку.
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9 августа, 16:50