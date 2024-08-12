https://ria.ru/20240812/programmy--1965785434.html

Детальные программы комплексного развития создадут для Смоленской области

Детальные программы комплексного развития создадут для Смоленской области - РИА Новости, 12.08.2024

Детальные программы комплексного развития создадут для Смоленской области

Для 26 населенных пунктов Смоленской области разработают детальные программы комплексного развития, сообщил губернатор Василий Анохин в своем телеграм-канале. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T18:24

2024-08-12T18:24

2024-08-12T18:24

смоленская область

василий анохин

смоленская область

россия

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Для 26 населенных пунктов Смоленской области разработают детальные программы комплексного развития, сообщил губернатор Василий Анохин в своем телеграм-канале. "Все 26 населенных пунктов получат статус опорных при реализации нового национального проекта "Инфраструктура для жизни". Участие нашего региона в его формировании стало одной из тем повестки заседания очередного оперативного штаба по строительству", - пишет Анохин. По его словам, на улучшение инфраструктуры опорных населенных пунктов направят средства, высвободившиеся благодаря списанию регионам 2/3 задолженности по бюджетным кредитам. "Кроме того, "опорники" будут в приоритетном порядке получать поддержку для реализации проектов по строительству дорог, социальных объектов, модернизации систем ЖКХ и благоустройству в рамках федеральных инструментов регионального развития. Все это позволит городам, поселкам и селам стать точками роста для районов и области в целом", - отметил глава региона. Работа по формированию нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни" ведется по поручению президента России. Масштабная государственная инициатива направлена на формирование комфортных и безопасных условий для жизни в стране.

https://ria.ru/20240809/zarplata-1965124228.html

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смоленская область

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василий анохин, смоленская область, россия