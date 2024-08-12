https://ria.ru/20240812/programmy--1965785434.html
Детальные программы комплексного развития создадут для Смоленской области
Детальные программы комплексного развития создадут для Смоленской области - РИА Новости, 12.08.2024
Детальные программы комплексного развития создадут для Смоленской области
Для 26 населенных пунктов Смоленской области разработают детальные программы комплексного развития, сообщил губернатор Василий Анохин в своем телеграм-канале. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T18:24
2024-08-12T18:24
2024-08-12T18:24
смоленская область
василий анохин
смоленская область
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Для 26 населенных пунктов Смоленской области разработают детальные программы комплексного развития, сообщил губернатор Василий Анохин в своем телеграм-канале. "Все 26 населенных пунктов получат статус опорных при реализации нового национального проекта "Инфраструктура для жизни". Участие нашего региона в его формировании стало одной из тем повестки заседания очередного оперативного штаба по строительству", - пишет Анохин. По его словам, на улучшение инфраструктуры опорных населенных пунктов направят средства, высвободившиеся благодаря списанию регионам 2/3 задолженности по бюджетным кредитам. "Кроме того, "опорники" будут в приоритетном порядке получать поддержку для реализации проектов по строительству дорог, социальных объектов, модернизации систем ЖКХ и благоустройству в рамках федеральных инструментов регионального развития. Все это позволит городам, поселкам и селам стать точками роста для районов и области в целом", - отметил глава региона. Работа по формированию нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни" ведется по поручению президента России. Масштабная государственная инициатива направлена на формирование комфортных и безопасных условий для жизни в стране.
https://ria.ru/20240809/zarplata-1965124228.html
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василий анохин, смоленская область, россия
Смоленская область, Василий Анохин, Смоленская область, Россия
Детальные программы комплексного развития создадут для Смоленской области
Детальные программы комплексного развития создадут для Смоленской области
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости.
Для 26 населенных пунктов Смоленской области разработают детальные программы комплексного развития, сообщил губернатор Василий Анохин в своем телеграм-канале
.
"Все 26 населенных пунктов получат статус опорных при реализации нового национального проекта "Инфраструктура для жизни". Участие нашего региона в его формировании стало одной из тем повестки заседания очередного оперативного штаба по строительству", - пишет Анохин.
По его словам, на улучшение инфраструктуры опорных населенных пунктов направят средства, высвободившиеся благодаря списанию регионам 2/3 задолженности по бюджетным кредитам.
"Кроме того, "опорники" будут в приоритетном порядке получать поддержку для реализации проектов по строительству дорог, социальных объектов, модернизации систем ЖКХ и благоустройству в рамках федеральных инструментов регионального развития. Все это позволит городам, поселкам и селам стать точками роста для районов и области в целом", - отметил глава региона.
Работа по формированию нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни" ведется по поручению президента России
. Масштабная государственная инициатива направлена на формирование комфортных и безопасных условий для жизни в стране.