Рейтинг@Mail.ru
Почти 7,8 тысячи человек прошли профосмотры в подмосковных парках - РИА Новости, 12.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
11:46 12.08.2024 (обновлено: 11:52 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/profosmotry-1965660666.html
Почти 7,8 тысячи человек прошли профосмотры в подмосковных парках
Почти 7,8 тысячи человек прошли профосмотры в подмосковных парках - РИА Новости, 12.08.2024
Почти 7,8 тысячи человек прошли профосмотры в подмосковных парках
Свое здоровье в подмосковных парках за прошедшую неделю проверили 689 человек, всего с начала лета профосмотры прошли почти 7,8 тысячи человек, сообщил министр... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T11:46
2024-08-12T11:52
новости подмосковья
алексей сапанюк
московская область (подмосковье)
лобня
кашира
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770861300_0:0:3100:1743_1920x0_80_0_0_60e31188a3e388593a833a859b3eb2c8.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Свое здоровье в подмосковных парках за прошедшую неделю проверили 689 человек, всего с начала лета профосмотры прошли почти 7,8 тысячи человек, сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк. "Такой формат проверки своего здоровья пользуется популярностью у жителей региона, так как не все могут выделить время для прохождения профосмотра в будние дни. Всего за прошедшие выходные свое здоровье в парках проверили 689 человек, а с начала лета почти 7,8 тысячи", - отметил Сапанюк, слова которого цитирует пресс-служба Минздрава Московской области. По данным ведомства, в минувшие выходные жители Московской области могли проверить свое здоровье в 32 парках региона. Выездные бригады врачей работали в Кашире, Лобне, Ногинске, Подольске, Чехове, Шатуре и парках других городских округов.
https://ria.ru/20240809/vrachi-1965308201.html
московская область (подмосковье)
лобня
кашира
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770861300_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ec6ea70c15aee8711db34f68a5eca7d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алексей сапанюк, московская область (подмосковье), лобня, кашира
Новости Подмосковья, Алексей Сапанюк, Московская область (Подмосковье), Лобня, Кашира

Почти 7,8 тысячи человек прошли профосмотры в подмосковных парках

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкВрач-терапевт измеряет давление пациентке
Врач-терапевт измеряет давление пациентке - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Врач-терапевт измеряет давление пациентке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Свое здоровье в подмосковных парках за прошедшую неделю проверили 689 человек, всего с начала лета профосмотры прошли почти 7,8 тысячи человек, сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
"Такой формат проверки своего здоровья пользуется популярностью у жителей региона, так как не все могут выделить время для прохождения профосмотра в будние дни. Всего за прошедшие выходные свое здоровье в парках проверили 689 человек, а с начала лета почти 7,8 тысячи", - отметил Сапанюк, слова которого цитирует пресс-служба Минздрава Московской области.
По данным ведомства, в минувшие выходные жители Московской области могли проверить свое здоровье в 32 парках региона. Выездные бригады врачей работали в Кашире, Лобне, Ногинске, Подольске, Чехове, Шатуре и парках других городских округов.
Сотрудница инфекционной больницы - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Подмосковные врачи осмотрели 323 ребенка и 54 взрослых из Курской области
9 августа, 22:34
 
Новости ПодмосковьяАлексей СапанюкМосковская область (Подмосковье)ЛобняКашира
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала