https://ria.ru/20240812/profosmotry-1965660666.html
Почти 7,8 тысячи человек прошли профосмотры в подмосковных парках
Почти 7,8 тысячи человек прошли профосмотры в подмосковных парках - РИА Новости, 12.08.2024
Почти 7,8 тысячи человек прошли профосмотры в подмосковных парках
Свое здоровье в подмосковных парках за прошедшую неделю проверили 689 человек, всего с начала лета профосмотры прошли почти 7,8 тысячи человек, сообщил министр... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T11:46
2024-08-12T11:46
2024-08-12T11:52
новости подмосковья
алексей сапанюк
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Свое здоровье в подмосковных парках за прошедшую неделю проверили 689 человек, всего с начала лета профосмотры прошли почти 7,8 тысячи человек, сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк. "Такой формат проверки своего здоровья пользуется популярностью у жителей региона, так как не все могут выделить время для прохождения профосмотра в будние дни. Всего за прошедшие выходные свое здоровье в парках проверили 689 человек, а с начала лета почти 7,8 тысячи", - отметил Сапанюк, слова которого цитирует пресс-служба Минздрава Московской области. По данным ведомства, в минувшие выходные жители Московской области могли проверить свое здоровье в 32 парках региона. Выездные бригады врачей работали в Кашире, Лобне, Ногинске, Подольске, Чехове, Шатуре и парках других городских округов.
https://ria.ru/20240809/vrachi-1965308201.html
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РИА Новости
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алексей сапанюк, московская область (подмосковье), лобня, кашира
Новости Подмосковья, Алексей Сапанюк, Московская область (Подмосковье), Лобня, Кашира