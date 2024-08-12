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В Госдуму внесут проект о предупреждении об эвакуации автомобиля в СМС
В Госдуму внесут проект о предупреждении об эвакуации автомобиля в СМС - РИА Новости, 12.08.2024
В Госдуму внесут проект о предупреждении об эвакуации автомобиля в СМС
Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков внесет в Госдуму законопроект об обязательном предупреждении водителей в СМС за 10 минут до эвакуации... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T14:46
2024-08-12T14:46
2024-08-12T14:46
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков внесет в Госдуму законопроект об обязательном предупреждении водителей в СМС за 10 минут до эвакуации транспортного средства, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. "Проектом федерального закона "О внесении изменения в статью 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" предлагается обязать уполномоченных должностных лиц и специализированные организации уведомлять водителей за 10 минут до начала перемещения транспортного средства, которое подлежит задержанию на специализированную стоянку, посредством отправления СМС-сообщения на абонентский номер", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В ней отмечается, что у водителей вызывает стресс перемещение транспортных средств, поскольку отсутствие информации о причинах их исчезновения создает впечатление о краже. Кроме того, информационные системы МВД РФ и специализированных организаций содержат всю нужную информацию о водителе для его незамедлительного уведомления, более того, нормативно-правовыми актами уже закреплена обязанность сотрудников МВД РФ уведомлять граждан об использовании их транспортных средств в других случаях.
https://ria.ru/20240704/evakuatsiya-1957237682.html
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общество, авто, россия, владислав даванков, госдума рф
Общество, Авто, Россия, Владислав Даванков, Госдума РФ
В Госдуму внесут проект о предупреждении об эвакуации автомобиля в СМС
В ГД внесут проект о предупреждении водителей в СМС за 10 минут до эвакуации