https://ria.ru/20240812/prilozhenie-1965756913.html
Число скачиваний приложения "VK Видео" достигло 20 миллионов
Число скачиваний приложения "VK Видео" достигло 20 миллионов - РИА Новости, 12.08.2024
Число скачиваний приложения "VK Видео" достигло 20 миллионов
Количество скачиваний приложения "VK Видео" на мобильные устройства и Android TV достигло 20 миллионов с момента запуска в сентябре 2023 года, пик установок... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T16:34
2024-08-12T16:34
2024-08-12T16:35
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Количество скачиваний приложения "VK Видео" на мобильные устройства и Android TV достигло 20 миллионов с момента запуска в сентябре 2023 года, пик установок пришелся на июль, рассказали в пресс-службе VK. "С момента официального запуска в сентябре 2023 года пользователи установили приложение "VK Видео" на мобильные устройства и Android TV 20 миллионов раз. Больше всего установок - 11 миллионов - пришлось на Android, Android TV - почти шесть, iOS - три. Пик всех установок пришелся на июль, когда приложение загрузили почти два миллиона раз", - сообщили в VK. В августе за первую неделю прирост аудитории отдельного приложения увеличился в 2,2 раза по сравнению со среднемесячными показателями июля. Пиковое значение - 2,5 миллиона пользователей в сутки, которые смотрят контент как с мобильных устройств, так и через смарт-телевизоры. "Суммарное суточное время просмотра в приложении увеличилось в 2,6 раза и превысило 5 миллионов часов. Наибольшая глубина смотрения приходится на Smart TV – 200 минут в день", - добавили в VK. Ранее в августе в пресс-службе VK сообщили РИА Новости, что число скачиваний приложения "VK Видео" выросло в 4,5 раза относительно среднемесячных значений после замедления YouTube в России. Сейчас на российском рынке присутствуют видеосервис МТС для роликов и стримов NUUM, "VK Клипы" и "VK Видео", Rutube и "Пикабу". А в июне Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) сообщал о запуске отечественного аналога YouTube - видеохостинга "Платформа".
https://ria.ru/20240719/onlayn-prosmotry-1960791493.html
https://ria.ru/20240811/ogranicheniya-1965499492.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, youtube, мтс, rutube
Технологии, Россия, YouTube, МТС, Rutube
Число скачиваний приложения "VK Видео" достигло 20 миллионов
Число скачиваний приложения "VK Видео" с сентября 2023 г достигло 20 миллионов
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Количество скачиваний приложения "VK Видео" на мобильные устройства и Android TV достигло 20 миллионов с момента запуска в сентябре 2023 года, пик установок пришелся на июль, рассказали в пресс-службе VK.
"С момента официального запуска в сентябре 2023 года пользователи установили приложение "VK Видео" на мобильные устройства и Android TV 20 миллионов раз. Больше всего установок - 11 миллионов - пришлось на Android, Android TV - почти шесть, iOS - три. Пик всех установок пришелся на июль, когда приложение загрузили почти два миллиона раз", - сообщили в VK.
В августе за первую неделю прирост аудитории отдельного приложения увеличился в 2,2 раза по сравнению со среднемесячными показателями июля. Пиковое значение - 2,5 миллиона пользователей в сутки, которые смотрят контент как с мобильных устройств, так и через смарт-телевизоры.
"Суммарное суточное время просмотра в приложении увеличилось в 2,6 раза и превысило 5 миллионов часов. Наибольшая глубина смотрения приходится на Smart TV – 200 минут в день", - добавили в VK.
Ранее в августе в пресс-службе VK сообщили РИА Новости, что число скачиваний приложения "VK Видео" выросло в 4,5 раза относительно среднемесячных значений после замедления YouTube
в России
.
Сейчас на российском рынке присутствуют видеосервис МТС
для роликов и стримов NUUM, "VK Клипы" и "VK Видео", Rutube
и "Пикабу". А в июне Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ)
сообщал о запуске отечественного аналога YouTube - видеохостинга "Платформа".