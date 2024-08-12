Пленный: ВСУ дали приказ убивать жителей Курской области за сопротивление
ФСБ: пленный сообщил о приказе убивать жителей Курской области за сопротивление
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Украинский военнослужащий, взятый в плен в Курской области, рассказал о приказе расстреливать на месте мирных жителей, пытающихся сопротивляться, а также о задаче дойти до Курска и Белгорода, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
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"В ходе опроса пленный сообщил, что им было приказано в случае оказания местным населением сопротивления расстреливать всех на месте. При заходах в населенные пункты Курской области военнослужащие ВСУ занимались мародерством и забирали с собой все, что могли унести", — говорится в релизе.
На видео, опубликованном спецслужбой, военнопленный признается, что командир отдельно велел им стрелять мужчинам в ноги и бросать в погреб или подвал, а если те с оружием — то расстреливать.
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"По поводу пленных особо указаний не было, cкорее всего, просто их не брать в плен", — добавил он.
Украинский солдат рассказал также, что его подразделение готовили к нападению на Курскую область с 28 июля. Целью ставилось дойти до Курска и Белгорода, чтобы захватить побольше территории для последующего обмена в ходе мирных переговоров.
По его словам, он слышал в переговорах участников нападения на Курскую область английскую, польскую и французскую речь. Английский язык слышался и когда его подразделение выходило в эфир с начальством.
В заключение пленный назвал нападение на Курскую область бесцельной затеей и призвал украинских военных сложить оружие.
В ФСБ уточнили, что военнослужащего 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ во время боя бросили сослуживцы. Он пытался самостоятельно вернуться на Украину, но его задержали в Беловском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ по Курской области при содействии местных жителей.
Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли около 1350 человек убитыми и ранеными, 29 танков, 23 бронетранспортера, девять БМП и 11 боевых бронированных машин.
Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию и ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. Следственный комитет возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах, следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.