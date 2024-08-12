https://ria.ru/20240812/prikaz-1965698633.html

Пленный: ВСУ дали приказ убивать жителей Курской области за сопротивление

Пленный: ВСУ дали приказ убивать жителей Курской области за сопротивление - РИА Новости, 12.08.2024

Пленный: ВСУ дали приказ убивать жителей Курской области за сопротивление

Украинский военнослужащий, взятый в плен в Курской области, рассказал о приказе расстреливать на месте мирных жителей, пытающихся сопротивляться, а также о... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T13:35

2024-08-12T13:35

2024-08-12T15:14

специальная военная операция на украине

курская область

россия

беловский район

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Украинский военнослужащий, взятый в плен в Курской области, рассказал о приказе расстреливать на месте мирных жителей, пытающихся сопротивляться, а также о задаче дойти до Курска и Белгорода, сообщил Центр общественных связей ФСБ. "В ходе опроса пленный сообщил, что им было приказано в случае оказания местным населением сопротивления расстреливать всех на месте. При заходах в населенные пункты Курской области военнослужащие ВСУ занимались мародерством и забирали с собой все, что могли унести", — говорится в релизе. На видео, опубликованном спецслужбой, военнопленный признается, что командир отдельно велел им стрелять мужчинам в ноги и бросать в погреб или подвал, а если те с оружием — то расстреливать."По поводу пленных особо указаний не было, cкорее всего, просто их не брать в плен", — добавил он.Украинский солдат рассказал также, что его подразделение готовили к нападению на Курскую область с 28 июля. Целью ставилось дойти до Курска и Белгорода, чтобы захватить побольше территории для последующего обмена в ходе мирных переговоров.По его словам, он слышал в переговорах участников нападения на Курскую область английскую, польскую и французскую речь. Английский язык слышался и когда его подразделение выходило в эфир с начальством.В заключение пленный назвал нападение на Курскую область бесцельной затеей и призвал украинских военных сложить оружие.В ФСБ уточнили, что военнослужащего 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ во время боя бросили сослуживцы. Он пытался самостоятельно вернуться на Украину, но его задержали в Беловском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ по Курской области при содействии местных жителей.Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли около 1350 человек убитыми и ранеными, 29 танков, 23 бронетранспортера, девять БМП и 11 боевых бронированных машин.Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию и ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. Следственный комитет возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах, следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.

https://ria.ru/20240703/plennyy-1957006853.html

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

https://ria.ru/20240808/vsu-1965060771.html

курская область

россия

беловский район

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Украинский десантник, схваченный в Курской области, о плане дойти до Белгорода Схваченный в Курской области украинский десантник рассказал, что план был дойти сначала до Курска, а затем - до Белгорода. Основная цель - "захватить побольше территорий", чтобы потом обменять их в ходе мирных переговоров. 2024-08-12T13:35 true PT4M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, россия, беловский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, безопасность