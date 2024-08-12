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Пленный: ВСУ дали приказ убивать жителей Курской области за сопротивление - РИА Новости, 12.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:35 12.08.2024 (обновлено: 15:14 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/prikaz-1965698633.html
Пленный: ВСУ дали приказ убивать жителей Курской области за сопротивление
Пленный: ВСУ дали приказ убивать жителей Курской области за сопротивление - РИА Новости, 12.08.2024
Пленный: ВСУ дали приказ убивать жителей Курской области за сопротивление
Украинский военнослужащий, взятый в плен в Курской области, рассказал о приказе расстреливать на месте мирных жителей, пытающихся сопротивляться, а также о... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T13:35
2024-08-12T15:14
специальная военная операция на украине
курская область
россия
беловский район
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Украинский военнослужащий, взятый в плен в Курской области, рассказал о приказе расстреливать на месте мирных жителей, пытающихся сопротивляться, а также о задаче дойти до Курска и Белгорода, сообщил Центр общественных связей ФСБ. "В ходе опроса пленный сообщил, что им было приказано в случае оказания местным населением сопротивления расстреливать всех на месте. При заходах в населенные пункты Курской области военнослужащие ВСУ занимались мародерством и забирали с собой все, что могли унести", — говорится в релизе. На видео, опубликованном спецслужбой, военнопленный признается, что командир отдельно велел им стрелять мужчинам в ноги и бросать в погреб или подвал, а если те с оружием — то расстреливать."По поводу пленных особо указаний не было, cкорее всего, просто их не брать в плен", — добавил он.Украинский солдат рассказал также, что его подразделение готовили к нападению на Курскую область с 28 июля. Целью ставилось дойти до Курска и Белгорода, чтобы захватить побольше территории для последующего обмена в ходе мирных переговоров.По его словам, он слышал в переговорах участников нападения на Курскую область английскую, польскую и французскую речь. Английский язык слышался и когда его подразделение выходило в эфир с начальством.В заключение пленный назвал нападение на Курскую область бесцельной затеей и призвал украинских военных сложить оружие.В ФСБ уточнили, что военнослужащего 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ во время боя бросили сослуживцы. Он пытался самостоятельно вернуться на Украину, но его задержали в Беловском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ по Курской области при содействии местных жителей.Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли около 1350 человек убитыми и ранеными, 29 танков, 23 бронетранспортера, девять БМП и 11 боевых бронированных машин.Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию и ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. Следственный комитет возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах, следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
https://ria.ru/20240703/plennyy-1957006853.html
https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html
https://ria.ru/20240808/vsu-1965060771.html
курская область
россия
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Украинский десантник, схваченный в Курской области, о плане дойти до Белгорода
Схваченный в Курской области украинский десантник рассказал, что план был дойти сначала до Курска, а затем - до Белгорода. Основная цель - "захватить побольше территорий", чтобы потом обменять их в ходе мирных переговоров.
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курская область, россия, беловский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Беловский район, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Пленный: ВСУ дали приказ убивать жителей Курской области за сопротивление

ФСБ: пленный сообщил о приказе убивать жителей Курской области за сопротивление

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Украинский военнослужащий, взятый в плен в Курской области, рассказал о приказе расстреливать на месте мирных жителей, пытающихся сопротивляться, а также о задаче дойти до Курска и Белгорода, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
«
"В ходе опроса пленный сообщил, что им было приказано в случае оказания местным населением сопротивления расстреливать всех на месте. При заходах в населенные пункты Курской области военнослужащие ВСУ занимались мародерством и забирали с собой все, что могли унести", — говорится в релизе.
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На видео, опубликованном спецслужбой, военнопленный признается, что командир отдельно велел им стрелять мужчинам в ноги и бросать в погреб или подвал, а если те с оружием — то расстреливать.
«
"По поводу пленных особо указаний не было, cкорее всего, просто их не брать в плен", — добавил он.
Украинский солдат рассказал также, что его подразделение готовили к нападению на Курскую область с 28 июля. Целью ставилось дойти до Курска и Белгорода, чтобы захватить побольше территории для последующего обмена в ходе мирных переговоров.
По его словам, он слышал в переговорах участников нападения на Курскую область английскую, польскую и французскую речь. Английский язык слышался и когда его подразделение выходило в эфир с начальством.
В заключение пленный назвал нападение на Курскую область бесцельной затеей и призвал украинских военных сложить оружие.
В ФСБ уточнили, что военнослужащего 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ во время боя бросили сослуживцы. Он пытался самостоятельно вернуться на Украину, но его задержали в Беловском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ по Курской области при содействии местных жителей.
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Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли около 1350 человек убитыми и ранеными, 29 танков, 23 бронетранспортера, девять БМП и 11 боевых бронированных машин.
Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию и ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. Следственный комитет возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах, следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
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8 августа, 22:27
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияБеловский районФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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