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Житель Томска получил десять месяцев колонии за кражу четырех пар обуви - РИА Новости, 12.08.2024
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07:58 12.08.2024 (обновлено: 08:51 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/prigovor-1965597499.html
Житель Томска получил десять месяцев колонии за кражу четырех пар обуви
Житель Томска получил десять месяцев колонии за кражу четырех пар обуви - РИА Новости, 12.08.2024
Житель Томска получил десять месяцев колонии за кражу четырех пар обуви
Мировой суд в Кировском районе Томска приговорил ранее судимого 41-летнего местного жителя к десяти месяцам колонии строгого режима за кражу с лестничной... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T07:58
2024-08-12T08:51
происшествия
кировский район
томск
томская область
россия
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НОВОСИБИРСК, 12 авг – РИА Новости. Мировой суд в Кировском районе Томска приговорил ранее судимого 41-летнего местного жителя к десяти месяцам колонии строгого режима за кражу с лестничной площадки четырех пар обуви, сообщает в понедельник прокуратура Томской области. "Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд с учетом наличия в действиях виновного рецидива преступлений приговорил его к 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также взыскал с осужденного причиненный преступлением имущественный вред", - говорится в сообщении. Суд установил, что в январе мужчина на лестничной площадке многоквартирного дома тайно похитил четыре пары обуви: по одной паре мужских ботинок и кроссовок, пару демисезонных женских ботинок и пару детских кроссовок. "Покидая подъезд дома, томич переобулся в мужские зимние ботинки, оставив свою обувь вблизи места преступления. Мужские и детские кроссовки мужчина выбросил во дворе, женские ботинки забрал с собой, намереваясь их продать. Общий ущерб от преступных действий составил 4 тысячи рублей", - рассказали в прокуратуре. Мировой судья 5-го судебного участка Кировского района Томска вынес обвинительный приговор по части 1 статьи 158 УК РФ (кража).
https://ria.ru/20240808/krazha-1964824448.html
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происшествия, кировский район, томск, томская область, россия
Происшествия, Кировский район, Томск, Томская область, Россия
Житель Томска получил десять месяцев колонии за кражу четырех пар обуви

Житель Томска получил 10 месяцев колонии за кражу обуви с лестничной площадки

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 12 авг – РИА Новости. Мировой суд в Кировском районе Томска приговорил ранее судимого 41-летнего местного жителя к десяти месяцам колонии строгого режима за кражу с лестничной площадки четырех пар обуви, сообщает в понедельник прокуратура Томской области.
"Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд с учетом наличия в действиях виновного рецидива преступлений приговорил его к 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также взыскал с осужденного причиненный преступлением имущественный вред", - говорится в сообщении.
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Суд установил, что в январе мужчина на лестничной площадке многоквартирного дома тайно похитил четыре пары обуви: по одной паре мужских ботинок и кроссовок, пару демисезонных женских ботинок и пару детских кроссовок.
"Покидая подъезд дома, томич переобулся в мужские зимние ботинки, оставив свою обувь вблизи места преступления. Мужские и детские кроссовки мужчина выбросил во дворе, женские ботинки забрал с собой, намереваясь их продать. Общий ущерб от преступных действий составил 4 тысячи рублей", - рассказали в прокуратуре.
Мировой судья 5-го судебного участка Кировского района Томска вынес обвинительный приговор по части 1 статьи 158 УК РФ (кража).
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