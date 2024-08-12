https://ria.ru/20240812/prigovor-1965597499.html

Житель Томска получил десять месяцев колонии за кражу четырех пар обуви

Житель Томска получил десять месяцев колонии за кражу четырех пар обуви - РИА Новости, 12.08.2024

Житель Томска получил десять месяцев колонии за кражу четырех пар обуви

Мировой суд в Кировском районе Томска приговорил ранее судимого 41-летнего местного жителя к десяти месяцам колонии строгого режима за кражу с лестничной... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T07:58

2024-08-12T07:58

2024-08-12T08:51

происшествия

кировский район

томск

томская область

россия

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НОВОСИБИРСК, 12 авг – РИА Новости. Мировой суд в Кировском районе Томска приговорил ранее судимого 41-летнего местного жителя к десяти месяцам колонии строгого режима за кражу с лестничной площадки четырех пар обуви, сообщает в понедельник прокуратура Томской области. "Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд с учетом наличия в действиях виновного рецидива преступлений приговорил его к 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также взыскал с осужденного причиненный преступлением имущественный вред", - говорится в сообщении. Суд установил, что в январе мужчина на лестничной площадке многоквартирного дома тайно похитил четыре пары обуви: по одной паре мужских ботинок и кроссовок, пару демисезонных женских ботинок и пару детских кроссовок. "Покидая подъезд дома, томич переобулся в мужские зимние ботинки, оставив свою обувь вблизи места преступления. Мужские и детские кроссовки мужчина выбросил во дворе, женские ботинки забрал с собой, намереваясь их продать. Общий ущерб от преступных действий составил 4 тысячи рублей", - рассказали в прокуратуре. Мировой судья 5-го судебного участка Кировского района Томска вынес обвинительный приговор по части 1 статьи 158 УК РФ (кража).

https://ria.ru/20240808/krazha-1964824448.html

https://ria.ru/20240806/moskva-1964376584.html

кировский район

томск

томская область

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происшествия, кировский район, томск, томская область, россия