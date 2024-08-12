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СМИ сообщили о серьезных потерях ВСУ при нападении на Курскую область - РИА Новости, 12.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:22 12.08.2024 (обновлено: 18:54 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/poteri-1965785200.html
СМИ сообщили о серьезных потерях ВСУ при нападении на Курскую область
СМИ сообщили о серьезных потерях ВСУ при нападении на Курскую область - РИА Новости, 12.08.2024
СМИ сообщили о серьезных потерях ВСУ при нападении на Курскую область
ВСУ в ходе нападения на Курскую область несут серьезные потери, у границы в Сумской области задействовано множество украинских "скорых", следует из материала... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T18:22
2024-08-12T18:54
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
валерий герасимов
владимир путин
светлана петренко
сумская область
курская область
россия
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. ВСУ в ходе нападения на Курскую область несут серьезные потери, у границы в Сумской области задействовано множество украинских "скорых", следует из материала газеты Financial Times. "Украинцы несут потери. Многие (украинские) машины скорой помощи и бронированные машины для медицинской эвакуации направлялись к линии фронта и от нее", - пишет газета со ссылкой на свидетельства своего журналиста, описывающего нападение на область. В качестве примера издание приводит бронемашину Stryker производства США, которая была выведена из строя из гранатомета.Издание подтверждает, что некоторые из украинских военных были ликвидированы ударами ФАБ-500, при этом не указывается место поражения украинских войск. Украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка, 23 бронетранспортера, 17 боевых машин пехоты, 136 боевых бронированных машин, сообщили в понедельник в Минобороны России. В ведомстве добавили, что украинские войска также лишились за это время 47 автомобилей, четырёх зенитных ракетных комплексов, пусковой установки РСЗО и 13 орудий полевой артиллерии. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html
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сумская область
курская область
россия
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вооруженные силы украины, валерий герасимов, владимир путин, светлана петренко, сумская область, курская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Светлана Петренко, Сумская область, Курская область, Россия
СМИ сообщили о серьезных потерях ВСУ при нападении на Курскую область

FT сообщает о серьезных потерях ВСУ при нападении на Курскую область

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. ВСУ в ходе нападения на Курскую область несут серьезные потери, у границы в Сумской области задействовано множество украинских "скорых", следует из материала газеты Financial Times.
"Украинцы несут потери. Многие (украинские) машины скорой помощи и бронированные машины для медицинской эвакуации направлялись к линии фронта и от нее", - пишет газета со ссылкой на свидетельства своего журналиста, описывающего нападение на область.
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В качестве примера издание приводит бронемашину Stryker производства США, которая была выведена из строя из гранатомета.
Издание подтверждает, что некоторые из украинских военных были ликвидированы ударами ФАБ-500, при этом не указывается место поражения украинских войск.
Украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка, 23 бронетранспортера, 17 боевых машин пехоты, 136 боевых бронированных машин, сообщили в понедельник в Минобороны России. В ведомстве добавили, что украинские войска также лишились за это время 47 автомобилей, четырёх зенитных ракетных комплексов, пусковой установки РСЗО и 13 орудий полевой артиллерии.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВалерий ГерасимовВладимир ПутинСветлана ПетренкоСумская областьКурская областьРоссия
 
 
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