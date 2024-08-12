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В ДНР при украинском обстреле пострадал мирный житель
В ДНР при украинском обстреле пострадал мирный житель - РИА Новости, 12.08.2024
В ДНР при украинском обстреле пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате обстрела Дзержинского района в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T16:47
2024-08-12T16:47
2024-08-12T16:47
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
дзержинский район
иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Дзержинского района в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель Дзержинского района городского округа Горловка", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ с начала суток выпустили по Горловке шесть снарядов калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка, донецкая народная республика, дзержинский район, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Дзержинский район, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол, СЦКК, Происшествия
В ДНР при украинском обстреле пострадал мирный житель
Приходько: мирный житель ранен при обстреле ВСУ Дзержинского района в ДНР