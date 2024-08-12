https://ria.ru/20240812/postradavshiy-1965761287.html

В ДНР при украинском обстреле пострадал мирный житель

В ДНР при украинском обстреле пострадал мирный житель - РИА Новости, 12.08.2024

В ДНР при украинском обстреле пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранения в результате обстрела Дзержинского района в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T16:47

2024-08-12T16:47

2024-08-12T16:47

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

дзержинский район

иван приходько

вооруженные силы украины

стирол

сцкк

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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Дзержинского района в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель Дзержинского района городского округа Горловка", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ с начала суток выпустили по Горловке шесть снарядов калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240812/vsu-1965672213.html

горловка

донецкая народная республика

дзержинский район

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горловка, донецкая народная республика, дзержинский район, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол, сцкк, происшествия