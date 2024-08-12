Польша пытается найти русский след в пожаре в ТЦ в Варшаве, пишут СМИ
Телеканал: Польша пытается обвинить российские спецслужбы в поджоге ТЦ в Варшаве
© Фото : Państwowa Straż PożarnaЛиквидация пожара в торговом центре в Варшаве
© Фото : Państwowa Straż Pożarna
Ликвидация пожара в торговом центре в Варшаве
ВАРШАВА, 12 авг - РИА Новости. Польша пытается обвинить российские спецслужбы в поджоге торгового центра в Варшаве, сообщает Польское телевидение.
В конце весны в варшавском торговом центре на улице Марывильской произошел крупный пожар, здание практически полностью уничтожено. В июне премьер Польши Дональд Туск заявлял, что проверяется версия причастности России к пожару, но доказательств никаких не привел.
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"Прокуратура уже взяла след виновных в поджоге торгового центра Марывильска 44, а главной версией является поджог по поручению российских спецслужб", - говорится в сообщении. Каких-либо аргументов в пользу этой версии телеканал не приводит.
Телеканал цитирует одного из следователей, который заявил, что "ничего подобного в жизни не видел, чтобы огонь распространялся так быстро и наносил такой ущерб".
За последнее время в Польше случились несколько крупных пожаров – помимо ТЦ, сгорел автобусный парк, огнем повреждена школа, произошел взрыв в школе пожарных, были крупные пожары на оружейном заводе и на свалке химических отходов.
Страны НАТО уже обвиняли Россию в неких "злонамеренных и гибридных" акциях, при этом никаких доказательств приведено не было. РФ не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными.
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