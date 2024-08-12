https://ria.ru/20240812/polsha-1965681757.html

Польша пытается найти русский след в пожаре в ТЦ в Варшаве, пишут СМИ

Польша пытается найти русский след в пожаре в ТЦ в Варшаве, пишут СМИ - РИА Новости, 12.08.2024

Польша пытается найти русский след в пожаре в ТЦ в Варшаве, пишут СМИ

Польша пытается обвинить российские спецслужбы в поджоге торгового центра в Варшаве, сообщает Польское телевидение. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T12:48

2024-08-12T12:48

2024-08-12T12:52

в мире

польша

россия

варшава

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945349300_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_de2f2de0cdc7d24101e2582a0d01d928.jpg

ВАРШАВА, 12 авг - РИА Новости. Польша пытается обвинить российские спецслужбы в поджоге торгового центра в Варшаве, сообщает Польское телевидение. В конце весны в варшавском торговом центре на улице Марывильской произошел крупный пожар, здание практически полностью уничтожено. В июне премьер Польши Дональд Туск заявлял, что проверяется версия причастности России к пожару, но доказательств никаких не привел. "Прокуратура уже взяла след виновных в поджоге торгового центра Марывильска 44, а главной версией является поджог по поручению российских спецслужб", - говорится в сообщении. Каких-либо аргументов в пользу этой версии телеканал не приводит. Телеканал цитирует одного из следователей, который заявил, что "ничего подобного в жизни не видел, чтобы огонь распространялся так быстро и наносил такой ущерб". За последнее время в Польше случились несколько крупных пожаров – помимо ТЦ, сгорел автобусный парк, огнем повреждена школа, произошел взрыв в школе пожарных, были крупные пожары на оружейном заводе и на свалке химических отходов. Страны НАТО уже обвиняли Россию в неких "злонамеренных и гибридных" акциях, при этом никаких доказательств приведено не было. РФ не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными.

https://ria.ru/20240429/agenty-1942941585.html

https://ria.ru/20240215/evropa-1927363008.html

польша

россия

варшава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, россия, варшава