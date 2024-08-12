https://ria.ru/20240812/polsha-1965213265.html

"На грани войны". Польша выдвинула Белоруссии ультиматум

"На грани войны". Польша выдвинула Белоруссии ультиматум - РИА Новости, 12.08.2024

"На грани войны". Польша выдвинула Белоруссии ультиматум

Большинство поляков поддерживают закрытие границы с Белоруссией, утверждают местные социологи. Однако власти отказываются вводить полную блокаду, хотя постоянно РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T08:00

2024-08-12T08:00

2024-08-12T08:02

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радослав сикорский

евросоюз

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости, Михаил Катков. Большинство поляков поддерживают закрытие границы с Белоруссией, утверждают местные социологи. Однако власти отказываются вводить полную блокаду, хотя постоянно твердят о разнообразных угрозах и даже организуют военные операции. О причинах такой политики — в материале РИА Новости.Поляки и белорусыПо данным Польского телевидения (TVP), 72 процента граждан в республике выступает за закрытие переходов на границе с Белоруссией. При этом 73 процента поддерживают идею запрета предоставления убежища мигрантам, прибывающим со стороны Минска. Особенно популярны такие настроения среди молодежи (около 79 процентов).Сейчас работает только один пункт пропуска — между польским Тересполем и белорусским Брестом. В прошлом году Варшава перекрыла дорогу Бобровники — Берестовица — после того как Минск приговорил к восьми годам тюрьмы лидера запрещенного в стране "Союза поляков Белоруссии" Анджея Почобута.Глава МИД Польши Радослав Сикорский объяснил: ему жаль, что простые люди страдают из-за санкций, но это "одна из тех цен, которую белорусы платят за жизнь в условиях диктатуры". Вместе с тем, добавил дипломат, как только белорусские власти освободят Почобута, его страна откроет второй погранпереход.Таким образом, несмотря на позицию большинства поляков, правительство республики пока не собирается вводить блокаду Белоруссии. В отличие от стран Балтии, Варшава не хочет запрещать даже пересечение границы на автомобилях с белорусскими номерами.Дипломат считает, что для давления на Белоруссию достаточно угроз введения полной блокады. В частности, он отметил, что Минск уже сигнализирует о намерении выстроить диалог. В том числе в последнее время польские пограничники фиксируют снижение количества попыток незаконного пересечения границы нелегальными мигрантами.Всего же у Польши на данный момент три предварительных требования к соседям для начала нормализации отношений: они должны пресечь атаки мигрантов на польскую границу, выдать убийцу солдата, погибшего во время одной из них, и освободить поляков, попавших в тюрьму.Впрочем, это не помешало польским властям 1 августа начать сразу две спецоперации на границе. Первую назвали "Безопасное Подлясье", в ней примут участие 17 тысяч солдат и офицеров. Они будут бороться с незаконной миграцией. Вторую окрестили "Восточной зарей" — усиление ПВО с целью борьбы с беспилотниками на малой и сверхмалой высотах.Власти и оппозицияПримечательно, что закрытия границы для перевозки грузов добивается и белорусская оппозиция, покинувшая родину после протестов 2020-го. Но на ее призывы по этой и другим темам обращают еще меньше внимания. В результате экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская едва скрывает разочарование, а другие противники Александра Лукашенко вовсе обвиняют союзников в предательстве.В начале августа в Вильнюсе прошла третья ежегодная конференция "Новая Беларусь", в ходе которой Тихановская пыталась оправдаться за то, что на днях Лукашенко освободил только немецкого заключенного Рико Кригера, но не белорусов. "Пару дней назад, когда состоялся обмен между Россией и США, многие надеялись, что мы увидим среди имен Марию Колесникову, Анджея Почобута или Игоря Лосика, — сказала Тихановская. — Опережая все вопросы, скажу: мы не знали и не участвовали в процессе этих переговоров, чтобы повлиять на их результаты. Но сам факт такого обмена является важным прецедентом, который мы попытаемся использовать в переговорах об освобождении белорусов в будущем".В свою очередь, бывший спикер Координационного совета белорусской оппозиции Андрей Егоров предложил признать Лукашенко президентом Белоруссии, чтобы освободить соратников. При этом он подчеркнул, что радикальная позиция противников официального Минска до сих пор не привела к положительным результатам. Напротив, сторонников у них стало заметно меньше. Из чего он сделал вывод, что пора сменить тактику.При этом накануне конференции старейшая организация эмиграции "Рада Белорусского народного фронта" и вовсе обвинила Запад в предательстве. "Лидеры США и Европы проигнорировали страдания белорусского народа, который оказался в нынешнем положении не в последнюю очередь потому, что правительства крупнейших государств Запада согласны видеть Белоруссию в исключительной зоне интересов Москвы", — говорится в сообщении организации.От сумы до тюрьмыОпрошенные РИА Новости эксперты считают, что Польша не решается на блокаду соседей по экономическим причинам. Причем власти зарабатывают на торговле с Китаем, а рядовые поляки — на контрабанде сигарет и других товаров."Польша, несмотря на враждебную риторику, продолжает сотрудничать с Белоруссией. Прежде всего экономические связи сохраняются из-за Китая, который через Минск поставляет товары в Европу. Серьезным поводом для перекрытия этого канала может быть только начало боевых действий между странами. В свою очередь, мигранты и политические заключенные блекнут на фоне экономической выгоды, которую получает Варшава. Аргументы Тихановской и ее сторонников вовсе не рассматриваются. Они не смогли взять власть в Белоруссии, растеряли влияние внутри страны, и интерес к ним пропал", — отмечает белорусский политический аналитик Артем Агафонов.Также, по его словам, сохраняется польско-белорусская торговля и интересы польских инвесторов в Минске. На третьем месте по значимости для Варшавы — 300-тысячная диаспора в Белоруссии (3,1 процента населения страны). После протестов четырехлетней давности ее оппозиционные политические организации были разгромлены, что привело к сокращению влияния общины. Но в Гродно поляки все еще заметны и принимают участие в торговле."Контрабанду сигаретами можно назвать народным промыслом. Бороться с ним невыгодно ни для Минска, ни для Варшавы. Из Белоруссии табачные изделия попадают на рынки ЕС и ЕАЭС, таким образом, это обеспечивает благосостояние значимой части населения на приграничных территориях обеих стран", — поясняет политолог Андрей Суздальцев.Что касается дипломатических отношений, оба государства играют на обострение, но не для развязывания военного конфликта, а для извлечения дополнительной выгоды, считает эксперт. "Так, Лукашенко заявил, что может избавить Польшу от атак мигрантов, если Варшава признает его президентом. Поляки начали укреплять границу, белорусы пошли к России за помощью, получили ядерное оружие и другую поддержку. Теперь Польша просит союзников дать ей денег на оборону… Ну и так далее. В целом балансирование на грани войны — традиционная мирная политика лимитрофов", — заключает Суздальцев.При этом эксперты не верят в нормализацию отношений между двумя странами как минимум до примирения России и коллективного Запада.

https://ria.ru/20240624/evrosoyuz-1954524135.html

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в мире, белоруссия, польша, минск, александр лукашенко, светлана тихановская, радослав сикорский, евросоюз, евразийский экономический союз