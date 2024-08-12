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Экс-замгубернатора Белгородской области получил пять лет колонии за взятку - РИА Новости, 12.08.2024
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12:51 12.08.2024 (обновлено: 13:28 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/polezhaev-1965682375.html
Экс-замгубернатора Белгородской области получил пять лет колонии за взятку
Экс-замгубернатора Белгородской области получил пять лет колонии за взятку - РИА Новости, 12.08.2024
Экс-замгубернатора Белгородской области получил пять лет колонии за взятку
Суд в Белгороде признал виновным в получении крупной взятки бывшего заместителя губернатора Белгородской области Константина Полежаев и приговорил к 5 годам... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T12:51
2024-08-12T13:28
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шебекино
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БЕЛГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Суд в Белгороде признал виновным в получении крупной взятки бывшего заместителя губернатора Белгородской области Константина Полежаев и приговорил к 5 годам тюрьмы и штрафу в 36 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. По версии следствия, с начала 2020 года по январь 2023 года Полежаев получил от генерального директора одной из компаний два автомобиля стоимостью более 18 миллионов рублей (Land Rover Defender, Porsche Panamera) за помощь в заключении областным Фондом содействия реформированию ЖКХ с данной фирмой договоров на капремонт домов в Белгороде, приемку и оплату выполненных работ. На имущество бывшего чиновника наложен арест. Он был задержан и отправлен под домашний арест в июле 2023 года. Во время выступления в суде с последним словом Полежаев признал вину и сообщил, что записался на СВО. "Суд приговорил признать Полежаева Константина Алексеевича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 частью 6 УК и назначить ему наказание… в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в доход государства размере двукратной суммы взятки 36 миллионов… с лишением права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления… сроком на 8 лет", - сказал судья. В январе 2019 года Полежаев был назначен заместителем губернатора Белгородской области и стал руководителем департамента по жилищно-коммунальному хозяйству. До этого с 2015 по 2019 годы он был главой администрации Белгорода. Полежаев был награжден большим количеством почетных грамот и благодарностей. В 2010 году он стал "Почетным строителем Российской Федерации", в 2013 году получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за свой долголетний и преданный труд. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 4 июля сообщил, что снял с должности Полежаева за некачественную организацию работ по восстановлению в обстреливаемых ВСУ Шебекино и Новой Таволжанке.
https://ria.ru/20240719/sud-1960756458.html
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белгород, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Белгород, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Экс-замгубернатора Белгородской области получил пять лет колонии за взятку

Суд дал экс-замгубернатора Белгородской области Полежаеву 5 лет колонии и штраф

© РИА НовостиЗамгубернатора Белгородской области Константин Полежаев в зале суда. 12 августа 2024
Замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев в зале суда. 12 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости
Замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев в зале суда. 12 августа 2024
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Суд в Белгороде признал виновным в получении крупной взятки бывшего заместителя губернатора Белгородской области Константина Полежаев и приговорил к 5 годам тюрьмы и штрафу в 36 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
По версии следствия, с начала 2020 года по январь 2023 года Полежаев получил от генерального директора одной из компаний два автомобиля стоимостью более 18 миллионов рублей (Land Rover Defender, Porsche Panamera) за помощь в заключении областным Фондом содействия реформированию ЖКХ с данной фирмой договоров на капремонт домов в Белгороде, приемку и оплату выполненных работ. На имущество бывшего чиновника наложен арест. Он был задержан и отправлен под домашний арест в июле 2023 года. Во время выступления в суде с последним словом Полежаев признал вину и сообщил, что записался на СВО.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
В Ненецком автономном округе экс-замгубернатора осудили на девять лет
19 июля, 15:39
"Суд приговорил признать Полежаева Константина Алексеевича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 частью 6 УК и назначить ему наказание… в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в доход государства размере двукратной суммы взятки 36 миллионов… с лишением права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления… сроком на 8 лет", - сказал судья.
В январе 2019 года Полежаев был назначен заместителем губернатора Белгородской области и стал руководителем департамента по жилищно-коммунальному хозяйству. До этого с 2015 по 2019 годы он был главой администрации Белгорода. Полежаев был награжден большим количеством почетных грамот и благодарностей. В 2010 году он стал "Почетным строителем Российской Федерации", в 2013 году получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за свой долголетний и преданный труд.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 4 июля сообщил, что снял с должности Полежаева за некачественную организацию работ по восстановлению в обстреливаемых ВСУ Шебекино и Новой Таволжанке.
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19 января, 08:43
 
БелгородБелгородская областьШебекиноВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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