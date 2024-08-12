https://ria.ru/20240812/polezhaev-1965673963.html

Бывший заместитель белгородского губернатора признал вину во взятке

Бывший заместитель белгородского губернатора признал вину во взятке - РИА Новости, 12.08.2024

Бывший заместитель белгородского губернатора признал вину во взятке

Бывший заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев, обвиняемый в получении крупной взятки, заявил в последнем слове, что признает свою вину РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T12:19

2024-08-12T12:19

2024-08-12T13:29

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БЕЛГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Бывший заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев, обвиняемый в получении крупной взятки, заявил в последнем слове, что признает свою вину и подписал контракт с Минобороны РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. По версии следствия, с начала 2020 года по январь 2023 года Полежаев получил от генерального директора одной из компаний два автомобиля стоимостью более 18 миллионов рублей (Land Rover Defender, Porsche Panamera) за помощь в заключении областным Фондом содействия реформированию ЖКХ с данной фирмой договоров на капремонт домов в Белгороде, приемку и оплату выполненных работ. На имущество бывшего чиновника наложен арест. Он был задержан и отправлен под домашний арест в июле 2023 года. 12 августа в Октябрьском районом суде города Белгорода экс-чиновник выступил с последним словом. "Я признаю вину и понимаю, что заслуживаю наказания. Я не боюсь понести за это ответственность и отдать жизнь за свою страну и близких. С 6-го числа мною заключён контракт с министерством обороны РФ и... белгородского формирования. Указанные обстоятельства являются юридически значимыми и имеют значение для вынесения решения по этому делу", - сказал Полежаев во время выступления в суде. В январе 2019 года Полежаев был назначен заместителем губернатора Белгородской области и стал руководителем департамента по жилищно-коммунальному хозяйству. До этого с 2015 по 2019 годы он был главой администрации Белгорода. Полежаев был награжден большим количеством почетных грамот и благодарностей. В 2010 году он стал "Почетным строителем Российской Федерации", в 2013 году получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за свой долголетний и преданный труд. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 4 июля сообщил, что снял с должности Полежаева за некачественную организацию работ по восстановлению в обстреливаемых ВСУ Шебекино и Новой Таволжанке.

https://ria.ru/20240810/posad-1965377656.html

https://ria.ru/20240806/arest-1964395833.html

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Ольга Фомченкова

белгородская область, белгород, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия