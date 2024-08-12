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Бывший заместитель белгородского губернатора признал вину во взятке - РИА Новости, 12.08.2024
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12:19 12.08.2024 (обновлено: 13:29 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/polezhaev-1965673963.html
Бывший заместитель белгородского губернатора признал вину во взятке
Бывший заместитель белгородского губернатора признал вину во взятке - РИА Новости, 12.08.2024
Бывший заместитель белгородского губернатора признал вину во взятке
Бывший заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев, обвиняемый в получении крупной взятки, заявил в последнем слове, что признает свою вину РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T12:19
2024-08-12T13:29
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россия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Бывший заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев, обвиняемый в получении крупной взятки, заявил в последнем слове, что признает свою вину и подписал контракт с Минобороны РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. По версии следствия, с начала 2020 года по январь 2023 года Полежаев получил от генерального директора одной из компаний два автомобиля стоимостью более 18 миллионов рублей (Land Rover Defender, Porsche Panamera) за помощь в заключении областным Фондом содействия реформированию ЖКХ с данной фирмой договоров на капремонт домов в Белгороде, приемку и оплату выполненных работ. На имущество бывшего чиновника наложен арест. Он был задержан и отправлен под домашний арест в июле 2023 года. 12 августа в Октябрьском районом суде города Белгорода экс-чиновник выступил с последним словом. "Я признаю вину и понимаю, что заслуживаю наказания. Я не боюсь понести за это ответственность и отдать жизнь за свою страну и близких. С 6-го числа мною заключён контракт с министерством обороны РФ и... белгородского формирования. Указанные обстоятельства являются юридически значимыми и имеют значение для вынесения решения по этому делу", - сказал Полежаев во время выступления в суде. В январе 2019 года Полежаев был назначен заместителем губернатора Белгородской области и стал руководителем департамента по жилищно-коммунальному хозяйству. До этого с 2015 по 2019 годы он был главой администрации Белгорода. Полежаев был награжден большим количеством почетных грамот и благодарностей. В 2010 году он стал "Почетным строителем Российской Федерации", в 2013 году получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за свой долголетний и преданный труд. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 4 июля сообщил, что снял с должности Полежаева за некачественную организацию работ по восстановлению в обстреливаемых ВСУ Шебекино и Новой Таволжанке.
https://ria.ru/20240810/posad-1965377656.html
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белгородская область, белгород, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Белгородская область, Белгород, Россия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Бывший заместитель белгородского губернатора признал вину во взятке

Бывший зам белгородского губернатора Полежаев признал вину и записался на СВО

© РИА НовостиЗамгубернатора Белгородской области Константин Полежаев в зале суда. 12 августа 2024
Замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев в зале суда. 12 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости
Замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев в зале суда. 12 августа 2024
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Бывший заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев, обвиняемый в получении крупной взятки, заявил в последнем слове, что признает свою вину и подписал контракт с Минобороны РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
По версии следствия, с начала 2020 года по январь 2023 года Полежаев получил от генерального директора одной из компаний два автомобиля стоимостью более 18 миллионов рублей (Land Rover Defender, Porsche Panamera) за помощь в заключении областным Фондом содействия реформированию ЖКХ с данной фирмой договоров на капремонт домов в Белгороде, приемку и оплату выполненных работ. На имущество бывшего чиновника наложен арест. Он был задержан и отправлен под домашний арест в июле 2023 года. 12 августа в Октябрьском районом суде города Белгорода экс-чиновник выступил с последним словом.
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"Я признаю вину и понимаю, что заслуживаю наказания. Я не боюсь понести за это ответственность и отдать жизнь за свою страну и близких. С 6-го числа мною заключён контракт с министерством обороны РФ и... белгородского формирования. Указанные обстоятельства являются юридически значимыми и имеют значение для вынесения решения по этому делу", - сказал Полежаев во время выступления в суде.
В январе 2019 года Полежаев был назначен заместителем губернатора Белгородской области и стал руководителем департамента по жилищно-коммунальному хозяйству. До этого с 2015 по 2019 годы он был главой администрации Белгорода. Полежаев был награжден большим количеством почетных грамот и благодарностей. В 2010 году он стал "Почетным строителем Российской Федерации", в 2013 году получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за свой долголетний и преданный труд.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 4 июля сообщил, что снял с должности Полежаева за некачественную организацию работ по восстановлению в обстреливаемых ВСУ Шебекино и Новой Таволжанке.
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Белгородская областьБелгородРоссияВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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