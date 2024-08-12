https://ria.ru/20240812/pobediteli-1965774557.html

Определены победители окружного этапа премии "Экспортер года" в ЮФО

Определены победители окружного этапа премии "Экспортер года" в ЮФО - РИА Новости, 12.08.2024

Определены победители окружного этапа премии "Экспортер года" в ЮФО

Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года", которая состоит из представителей федеральных министерств, РЭЦ, ВЭБа, АНО... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T17:47

2024-08-12T17:47

2024-08-12T17:47

экономика

россия

вероника никишина

владимир ильичев

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года", которая состоит из представителей федеральных министерств, РЭЦ, ВЭБа, АНО "Национальные приоритеты" и предпринимательских объединений, определила победителей в Южном федеральном округе, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности."Южный федеральный округ является одним из лидеров по объемам несырьевого неэнергетического экспорта в России. С 2021 года наблюдается постоянный рост доли ЮФО в общем объеме ННЭ - по итогам 2023 года она составила почти 11%. Кроме того, общий объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров в 2023 году практически вернулся к досанкционному 2021 году. В числе ключевых экспортных отраслей, помимо сельхозпродукции, выделяются металлургия, драгоценные металлы, а также химическая промышленность. "Экспортер года" предоставляет отличную возможность компаниям заявить о себе не только на всю страну, но и за ее пределами, узнать о лучших внешнеторговых практиках в своей отрасли и получить дополнительную поддержку по линии Российского экспортного центра", - отметил статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли России Роман Чекушов."Традиционно компании Юга России активно работают на внешних рынках, осваивая новые направления и заслуженно занимая свои ниши на внешних рынках. Сделать экспортный бизнес еще более эффективным помогают региональные и федеральные меры поддержки. Так, в 2023 году при поддержке РЭЦ экспортеры ЮФО реализовали экспортные поставки на более чем 2,7 миллиарда долларов, финансовую и нефинансовую поддержку получили почти 2 тысячи предприятий", - уточнила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Самыми активными участниками конкурса в ЮФО стали компании из Краснодарского края, завоевавшие 23 призовых места."Все регионы Южного федерального округа успешно адаптировались к изменениям на экспортном рынке. Несмотря на сокращение объемов несырьевого неэнергетического экспорта из-за введенных ограничений, регионы смогли демонстрировать положительную динамику по ряду ключевых экспортных показателей. Значительный прирост числа экспортирующих компаний, увеличение средней экспортной выручки предприятий, а также рост объемов ННЭ среди малых и средних предприятий подчеркивают эффективность накопленных экспортных компетенций регионов Южного федерального округа", - уточнил замминистра экономического развития РФ Владимир Ильичев.Награждение победителей и призеров окружного этапа конкурса "Экспортер года" по Южному федеральному округу состоится 10 сентября в Симферополе.По итогам заседания экспертной комиссии в номинации "Экспортер года в сфере промышленности" (крупный бизнес) первое место присудили ООО "Абинский электрометаллургический завод" из Краснодарского края, который экспортирует стальную проволоку, омедненную сварочную и оцинкованную проволоку, а также арматуру в бунтах. Второе место у ООО "ПО "Нижне-Волжский трубный завод" из Волгоградской области, оно экспортирует стальные водо- и газопроводные электросварные прямошовные трубы. На третьем месте также волгоградские резиденты - ООО "Волма-Маркетинг", компания экспортирует сухие строительные смеси, гипсокартон, пазогребневые плиты.Победителем в этой же номинации у малого и среднего бизнеса стало ООО НПО "Броня" из Волгоградской области, оно экспортирует жидкие керамические покрытия серии "Броня", огнезащитные покрытия. Второе - ООО "Промышленник", Краснодарский край, которое экспортирует стройматериалы и оборудование. На третьем месте индивидуальный предприниматель Долгая Ирина Анатольевна из Крыма, она экспортирует уходовые косметические средства.Экспортером года в сфере машиностроения у малого и среднего предпринимательства стало ООО "ЗПО Скат", Волгоградская область, которое экспортирует приборы для измерения напряжения и силы переменного и постоянного тока. Второе место у ООО "Техноиндустрия" из Краснодарского края, оно экспортирует оборудование для работы с ПЭТ-тарой. Третье - ООО "ВЦПО "Фавор", Волгоградская область, которое экспортирует оборудование для приготовления кормов для рыб и животных.В номинации "Экспортер года в сфере базовой продукции АПК" (крупный бизнес) победило ООО "Кубанская продуктовая компания", Краснодарский край. Экспортирует растительное масло. Второе место у ООО "НьюБио", Волгоградская область. Экспортирует крахмалопродукты. Третье - ООО "Рустарк", Краснодарский край. Экспортирует крахмалопродукты.У малого бизнеса в этой номинации первым стало ООО "Волгоградский Горчичный Маслозавод "Сарепта", которое экспортирует продукты переработки горчицы. Второе - ООО "Кубанская снэковая компания", оно экспортирует ядра семян подсолнечника и семена льна масличного. На третьем месте ООО "Агро Виктория" из Ростовской области, оно экспортирует бобовые и масличные культуры.Экспортером года в сфере готовой продукции АПК (высокие переделы) у крупного бизнеса стало краснодарское ООО ТД "Арктика", которое экспортирует сгущенное молоко. Второе место также у кубанского ЗАО "Абрау-Дюрсо", которое экспортирует игристые и тихие вина, крепкие алкогольные напитки, энергетические и безалкогольные газированные напитки. На третьем месте еще один краснодарский винодел-экспортер - ОАО "АПФ "Фанагория".Среди МСП в этой номинации первое место заняло также краснодарское ООО "ТКП "Элза" с экспортом печенья, мармелада, зефира и пастилы. Вторым стал кубанский индивидуальный предприниматель Азаров Владимир Алексеевич, он экспортирует снеки и сладости. Третье место заняло снова краснодарское ООО "Жаркофф" - экспортирует пшеничную муку.Экспортером года в сфере услуг среди крупного бизнеса стало ООО "Европак-Юг" из Краснодарского края, которое предоставляет транспортно-логистические услуги. Второе - ГБУЗ "ВОКОД" из Волгоградской области, оно экспортирует медицинские услуги. Этот же вид экспорта осуществляет ГБУЗ "ВОКБ № 1", которое расположилось на третьем месте.Первое место в номинации "Экспортер года в сфере услуг" у малого бизнеса завоевало ООО "Адамант Логистика" из Ростовской области, которое занимается перевозкой и экспедированием различных видов грузов. Второе место заняло ООО "ВТА Лайн" также из Ростовской области. Компания занимается организацией международных перевозок всеми видами транспорта и экспедирование грузов. Третье - ООО ТА "Эльдорадо" из Волгоградской области, оно разрабатывает и проводит экскурсионные туры для туристов.Трейдером года у крупного бизнеса стало ООО "Агро Зерно Юг" из Ростовской области, которое экспортирует продукты переработки (пшеничные и кукурузные отруби), а также нут, лен, кориандр и чечевицу. Второе место у ООО "Паномарикс", Астраханская область, оно экспортирует кукурузу и ячмень.В сфере малого бизнеса в этой номинации все три места заняли представители Краснодарского края: ООО "Траст", которое экспортирует продукты бакалейной группы, ООО "Милекс" с экспортом бобовых и масличных культур и ООО "Вил Групп" с экспортом гороха, нута, семян льна, свекловичного жома.В номинации "Новая география" (крупный бизнес) первое место у ООО "Европак-Юг", второе - у ООО ТД "Арктика", третье - у ООО "Рустарк".Прорывом года у малого и среднего бизнеса стало ООО "Траст". Второе место у ООО "ТКП "Элза", третье - у ООО "Адамант Логистика".Ответственным экспортером ESG среди крупного бизнеса стало ГАУЗ "Стоматологическая поликлиника №8" из Волгоградской области.Среди представителей малого и среднего бизнеса в этой номинации победило ООО НПО "Броня", а ООО "Адамант Логистика" на втором месте.Лучшей женщиной-экспортером у крупного бизнеса стала Коваленко Надежда Витальевна, главный врач ГБУЗ "ВОКОД". Вторая - Седагхати Нафисе Голамхоссейн, генеральный директор ООО "Паномарикс". Третья - Николаева Елена Викторовна, заместитель коммерческого директора по экспортному направлению ООО "ПО "Нижне-Волжский трубный завод".Первое место в этой же номинации в сфере МСП у Плеховой Светланы Павловны, генерального директора и собственницы ООО "Адамант Логистика". Второе место заняла Кесян Наталья Александровна, руководитель ООО ТД "Агроспецмаш" из Краснодарского края, которое экспортирует технику для работы в садах, виноградниках, питомниках и ягодниках. Третье место у Петровской Виктории Евгеньевны, учредителя и генерального директора ООО "Агро Виктория".Лучшим молодым предпринимателем-экспортером у малого бизнеса стала Башмакова Дарья Сергеевна, генеральный директор ООО "Альфа-экспорт", Краснодарский край. Компания экспортирует мебельную продукцию. Второе место у индивидуального предпринимателя Быстрова Руслана Дмитриевича из Волгоградской области, который экспортирует фотообои, мебель, бесшовные фрески и картины. Третий - Хечоян Федор Артурович, директор ООО "Баралети Экспорт" из Астраханской области, которое экспортирует рис.Лучшим экспортером в сфере электронной торговли у МСП стало ООО "Травы горного Крыма", экспортирующее травяной чай.Определение победителей и призеров "Экспортера года" проходит в два этапа: первый проходит на уровне каждого федерального округа, затем из числа компаний, занявших первое место по итогам окружного этапа, будут отобраны лучшие экспортеры страны.Конкурс проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России.

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Артем Смирнов

экономика, россия, вероника никишина, владимир ильичев, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)