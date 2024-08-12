https://ria.ru/20240812/plennyj-1965746879.html
Пленный ВСУ, участвовавший в атаке в Курской области, обратился к товарищам
Пленный ВСУ, участвовавший в атаке в Курской области, обратился к товарищам - РИА Новости, 12.08.2024
Пленный ВСУ, участвовавший в атаке в Курской области, обратился к товарищам
Военнопленный ВСУ, участвовавший в нападении на Курскую область, заявил о бесцельности этой затеи и призвал украинских военных сложить оружие и разойтись. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T15:59
2024-08-12T15:59
2024-08-12T15:59
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Военнопленный ВСУ, участвовавший в нападении на Курскую область, заявил о бесцельности этой затеи и призвал украинских военных сложить оружие и разойтись. "Это все фигня, эта вся затея", - сказал пленный, назвавшийся Русланом Полторацким. Кадры с его словами публикует ФСБ России. По его словам, война между Украиной и Россией не нужна. "Только два русских народа убивают друг друга - и все. Это надо заканчивать... Ребята, кто меня смотрит, заканчивайте. Складывайте оружие и просто уходите", - призвал пленный. Военнослужащий 80-й бригады ВСУ задержан в Беловском районе Курской области, сообщила ФСБ. На допросе пленный сообщил, что им было приказано в случае сопротивления со стороны населения расстреливать всех на месте. Также задержанный рассказал, что украинские военные занимались мародерством и забирали с собой все, что могли унести.
https://ria.ru/20240812/prikaz-1965698633.html
https://ria.ru/20240808/vsu-1965060771.html
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Украинский десантник, схваченный в Курской области, о плане дойти до Белгорода
Схваченный в Курской области украинский десантник рассказал, что план был дойти сначала до Курска, а затем - до Белгорода.
Основная цель - "захватить побольше территорий", чтобы потом обменять их в ходе мирных переговоров.
2024-08-12T15:59
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в мире, курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Курская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Пленный ВСУ, участвовавший в атаке в Курской области, обратился к товарищам
Пленный ВСУ Полторацкий заявил о бесцельности нападения на Курскую область
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Военнопленный ВСУ, участвовавший в нападении на Курскую область, заявил о бесцельности этой затеи и призвал украинских военных сложить оружие и разойтись.
"Это все фигня, эта вся затея", - сказал пленный, назвавшийся Русланом Полторацким.
Кадры с его словами публикует ФСБ России.
По его словам, война между Украиной и Россией не нужна.
"Только два русских народа убивают друг друга - и все. Это надо заканчивать... Ребята, кто меня смотрит, заканчивайте. Складывайте оружие и просто уходите", - призвал пленный.
Военнослужащий 80-й бригады ВСУ задержан в Беловском районе Курской области, сообщила ФСБ. На допросе пленный сообщил, что им было приказано в случае сопротивления со стороны населения расстреливать всех на месте. Также задержанный рассказал, что украинские военные занимались мародерством и забирали с собой все, что могли унести.