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Иран вправе ответить агрессорам, заявил Пезешкиан - РИА Новости, 12.08.2024
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23:48 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/pezeshkian-1965820697.html
Иран вправе ответить агрессорам, заявил Пезешкиан
Иран вправе ответить агрессорам, заявил Пезешкиан - РИА Новости, 12.08.2024
Иран вправе ответить агрессорам, заявил Пезешкиан
Тегеран приветствует взаимодействие со всеми странами, но не подчинится давлению и, в соответствии с международными положениями, вправе ответить агрессорам,... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T23:48
2024-08-12T23:48
убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
оон
хамас
исмаил хания
олаф шольц
масуд пезешкиан
израиль
тегеран (город)
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ТЕГЕРАН, 12 авг – РИА Новости. Тегеран приветствует взаимодействие со всеми странами, но не подчинится давлению и, в соответствии с международными положениями, вправе ответить агрессорам, заявил в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем президент Ирана Масуд Пезешкиан. "Приветствуя развитие взаимодействия со всеми странами и подчеркивая (необходимость - ред.) решения проблем путем переговоров, Иран никогда не подчинится давлению, санкциям, принуждению и агрессии, более того, в соответствии с международными положениями он считает своим правом ответить агрессорам", - приводит слова президента Ирана его официальный сайт. В конце июля глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Израильские представители заявили, что не комментируют убийство Хании. США не причастны к гибели главы политбюро ХАМАС, заявил позже зампостпреда Соединенных Штатов в ООН Роберт Вуд. Вечером 31 июля американская газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании Совбеза ООН заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым.
https://ria.ru/20240812/iran--1965814299.html
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израиль
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убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране, оон, хамас, исмаил хания, олаф шольц, масуд пезешкиан, израиль, тегеран (город), иран, в мире
Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, ООН, ХАМАС, Исмаил Хания, Олаф Шольц, Масуд Пезешкиан, Израиль, Тегеран (город), Иран, В мире
Иран вправе ответить агрессорам, заявил Пезешкиан

Пезешкиан: Иран считает, что вправе ответить агрессорам, несмотря на давление

© AP Photo / IRIB/Morteza Fakhri NezhadМасуд Пезешкиан
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© AP Photo / IRIB/Morteza Fakhri Nezhad
Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 12 авг – РИА Новости. Тегеран приветствует взаимодействие со всеми странами, но не подчинится давлению и, в соответствии с международными положениями, вправе ответить агрессорам, заявил в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем президент Ирана Масуд Пезешкиан.
"Приветствуя развитие взаимодействия со всеми странами и подчеркивая (необходимость - ред.) решения проблем путем переговоров, Иран никогда не подчинится давлению, санкциям, принуждению и агрессии, более того, в соответствии с международными положениями он считает своим правом ответить агрессорам", - приводит слова президента Ирана его официальный сайт.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
СМИ: Иран подготовился к атаке на Израиль, как перед нападением в апреле
Вчера, 22:15
В конце июля глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Израильские представители заявили, что не комментируют убийство Хании. США не причастны к гибели главы политбюро ХАМАС, заявил позже зампостпреда Соединенных Штатов в ООН Роберт Вуд.
Вечером 31 июля американская газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании Совбеза ООН заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым.
Работа израильской системы ПРО - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Министр обороны Израиля рассказал Остину о подготовке Ирана к атаке
Вчера, 01:25
 
Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в ТегеранеООНХАМАСИсмаил ХанияОлаф ШольцМасуд ПезешкианИзраильТегеран (город)ИранВ мире
 
 
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