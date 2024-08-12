Иран вправе ответить агрессорам, заявил Пезешкиан
Пезешкиан: Иран считает, что вправе ответить агрессорам, несмотря на давление
© AP Photo / IRIB/Morteza Fakhri NezhadМасуд Пезешкиан
© AP Photo / IRIB/Morteza Fakhri Nezhad
Масуд Пезешкиан. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 12 авг – РИА Новости. Тегеран приветствует взаимодействие со всеми странами, но не подчинится давлению и, в соответствии с международными положениями, вправе ответить агрессорам, заявил в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем президент Ирана Масуд Пезешкиан.
"Приветствуя развитие взаимодействия со всеми странами и подчеркивая (необходимость - ред.) решения проблем путем переговоров, Иран никогда не подчинится давлению, санкциям, принуждению и агрессии, более того, в соответствии с международными положениями он считает своим правом ответить агрессорам", - приводит слова президента Ирана его официальный сайт.
В конце июля глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Израильские представители заявили, что не комментируют убийство Хании. США не причастны к гибели главы политбюро ХАМАС, заявил позже зампостпреда Соединенных Штатов в ООН Роберт Вуд.
Вечером 31 июля американская газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании Совбеза ООН заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым.